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Panchang 27 August 2026: आज शोभन के बाद बनेगा अतिगण्ड योग, जानें सूर्य-चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र और राहुकाल!

Aaj Ka Panchang 27 August 2026: आज 27 अगस्त 2026, गुरुवार को कौन से शुभ-अशुभ मुहूर्त और योग बन रहे हैं और सूर्य-चंद्र की स्थिति क्या है? आइए आज का पंचांग से ये सारी जानकारियां हासिल करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 27, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:30 AM IST
Panchang 27 August 2026: आज शोभन के बाद बनेगा अतिगण्ड योग, जानें सूर्य-चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र और राहुकाल!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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