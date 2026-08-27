/Panchang 27 August 2026: आज शोभन के बाद बनेगा अतिगण्ड योग, जानें सूर्य-चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र और राहुकाल!

27 August 2026 ka Panchang: आज गुरुवार यानी 27 अगस्त 2026 को सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. आज का दिन गुरु ग्रह से शुरू हो रहा है.दिन के स्वामी भगवान विष्णु हैं. इस दिन विष्णु जी के निमित्त व्रत रखने और पूजा उपासना करने से जीवन के संकटों का नाश होता है, भाग्य खुलता है, घर में धन समृद्धि बनी रहती है और कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह की स्थिति शुभ और सकारात्मक बनी रहती है. आइए जानें आज यानी 27 अगस्त 2026 के दैनिक पंचांग के अनुसार कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से शुभ मुहूर्त हैं और राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है?