/Panchang 27 August 2026: आज शोभन के बाद बनेगा अतिगण्ड योग, जानें सूर्य-चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र और राहुकाल!

27 August 2026 ka Panchang: आज गुरुवार यानी 27 अगस्त 2026 को सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. आज का दिन गुरु ग्रह से शुरू हो रहा है.दिन के स्वामी भगवान विष्णु हैं. इस दिन विष्णु जी के निमित्त व्रत रखने और पूजा उपासना करने से जीवन के संकटों का नाश होता है, भाग्य खुलता है, घर में धन समृद्धि बनी रहती है और कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह की स्थिति शुभ और सकारात्मक बनी रहती है. आइए जानें आज यानी 27 अगस्त 2026 के दैनिक पंचांग के अनुसार कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से शुभ मुहूर्त हैं और राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है?
27 अगस्त 2026 की तिथि- सावन शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह 09:09 बजे तक. इसके बाद पूर्णिमा तिथि.
27 अगस्त 2026 का वार - गुरुवार
27 अगस्त 2026 का नक्षत्र - धनिष्ठा नक्षत्र तड़के प्रातः 02:15 बजे तक, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र का प्रारंभ होगा.
27 अगस्त 2026 को योग- शोभन योग सुबह 07:55 बजे तक, इसके बाद अतिगण्ड योग का प्रारंभ होगा
27 अगस्त 2026 को करण- वणिज सुबह 09:09 बजे तक, इसके बाद विष्टि शाम के 09:32 बजे तक होगा. इसके बाद बव.
27 अगस्त 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:11 बजे तक
27 अगस्त 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:45 बजे तक
27 अगस्त 2026 को चंद्रोदय - शाम 06:45 बजे
28 अगस्त 2026 को चंद्रस्त - सुबह 06:22 बजे
27 अगस्त 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
27 अगस्त 2026 को चंद्रमा का दोपहर 01:35 बजे तक मकर राशि में संचरण, इसके बाद कुभ राशि में प्रवेश.
(शहर के अनुसार उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर भी हो सकता है.)
27 अगस्त 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:03 बजे से लेकर दोपहर 12:53 बजे तक
27 अगस्त 2026 को अमृत काल - दोपहर 03:12 बजे से शाम 04:54 बजे तक.
27 अगस्त 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:35 बजे से सुबह 05:23 बजे तक
27 अगस्त 2026 को राहुकाल - दोपहर 02:02 बजे से शाम 03:37 बजे तक
27 अगस्त 2026 को यम गण्ड - सुबह 09:19 बजे से सुबह 07:45 बजे तक
27 अगस्त 2026 को कुलिक - दोपहर 12:28 बजे से दोपहर 10:54 बजे तक
27 अगस्त 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:42 बजे से सुबह 11:13 बजे तक. दोपहर 03:24 बजे से रात 04:14 बजे तक.
27 अगस्त 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 05:02 बजे से सुबह 006:44 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)