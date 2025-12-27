Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 27 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज व्यातीपात योग , जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 27 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज व्यातीपात योग , जानें राहुकाल कब तक

Panchang 27 December 2025: 27 दिसंबर को शनिवार है और यह दिन शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी की विशेष पूजा करने का विधान है. आइए जानें 27 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब से  कब तक है? इस कड़ी में जानेंगे क्या है आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 27 December 2025: शनिवार यानी 27 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक होता है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुख और भय का नाश होता है, घर में धन समृद्धि आती है. हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली से शनिदोष दूर होता है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय के कारक और कर्मफल के दाता हैं. आइए 27 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

27 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (27 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
27 दिसंबर 2025 को तिथि- शुक्ल सप्तमी तिथि दोपहर 01:43 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल अष्टमी तिथि.
27 दिसंबर 2025 को वार शनिवार है.
27 दिसंबर 2025 को पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र सुबह 09:09 बजे तक. इसके बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र.
27 दिसंबर 2025 को योग- व्यातीपात योग दोपहर 12:21 बजे तक. इसके बाद वरीयान योग.
27 दिसंबर 2025 को करण- वणिज दोपहर 01:10 बजे तक इसके बाद विष्टि रात 12:39 बजे तक, इसके बाद बव.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
27 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:10 बजे. 
27 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:45 बजे.
27 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह 11:55 बजे.
28 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त रात 12:27 बजे.
27 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
27 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का पूरा दिन और रात मीन राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

27 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
27 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:06 बजे से लेकर दोपहर 12:49 बजे तक.
27 दिसंबर 2025 को अमृत काल- प्रातः 03:59 बजे से लेकर सुबह 05:33 बजे तक.
27 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:34 से लेकर  सुबह 06:22 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
27 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
27 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 09:49 से लेकर सुबह 11:08 बजे तक
27 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 01:47 से लेकर शाम 03:06 बजे तक.
27 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 07:10 से लेकर सुबह 08:29 बजे तक. 
27 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:35 से लेकर सुबह 09:17 बजे तक.
27 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 06:34 से लेकर रात 08:08 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

