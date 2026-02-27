Advertisement
trendingNow13123328
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 27 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज रंगभरी एकादशी व्रत, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang: ये है 27 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज रंगभरी एकादशी व्रत, राहुकाल कब?

Panchang 27 February 2026: आज शुक्रवार है. ध्यान दें कि शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी की कृपा से अति शुभ और सकारात्मक होने वाला है. 27 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, आज करण कौन सा होगा, शुभ-अशुभ योग कौन से बन रहे हैं, नक्षत्र क्या रहने वाला है, राहुकाल की स्थिति क्या होगी, आइए विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 27, 2026, 05:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 27 February 2026: 27 फरवरी 2026 यानी आज शुक्रवार का दिन अति शुभ है और कई मायनों में सकारात्मक भी सिद्ध हो सकता है. किसी भी दिन के शुभ या अशुभ होने के पीछे योग नक्षत्र से लेकर करण आदि का बड़ा योगदान होता है. इसके लिए पूरे दिन के पंचांग को जानना जरूरी है. कौन से शुभ अशुभ मुहूर्त आज के दिन रहने वाला है और राहुकाल कब से कब तक होगा ये सबकुछ हम इस लेख में जानेंगे. ध्यान दें आज शुक्रवार के दिन की शुरुआत शुक्र ग्रह से होता है जो प्रेम और सुख के कारक ग्रह हैं. इस दिन की देवी मां लक्ष्मी हैं. इस दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और धन लाभ होता है. आइए जानें 27 फरवरी 2026 का दैनिक पंचांग आज पूरे दिन के बारे में क्या बताता है.

27 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (27 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
27 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि रात 10:33 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तिथि.
27 फरवरी 2026 को वार शुक्रवार.
27 फरवरी 2026 को नक्षत्र- आद्रा नक्षत्र सुबह 10:48 बजे तक. इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र.
27 फरवरी 2026 को योग- आयुष्मान शाम  07:43 बजे तक. इसके बाद सौभाग्य योग.
27 फरवरी 2026 को करण- वणिज सुबह 11:32 बजे तक, विष्टि रात 10:33 बजे तक, इसके बाद बव.

27 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार
27 फरवरी 2026 को रंगभरी एकादशी व्रत.

Add Zee News as a Preferred Source

27 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
27 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:54 बजे. 
27 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम 6:25 बजे.
27 फरवरी 2026 को चंद्रोदय दोपहर 02:22 बजे.
28 फरवरी 2026 को चंद्रस्त तड़के को 04:29 बजे.
27 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
28 फरवरी 2026 को प्रातः 03:52 बजे तक चंद्रमा का मिथुन राशि में संचरण. इसके बाद कर्क राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

27 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
27 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 01:02 बजे तक
27 फरवरी 2026 को अमृत काल- नहीं है.
27 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:17 से लेकर सुबह 06:05 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
27 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
27 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 11:13 बजे से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.
27 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 03:32 बजे से लेकर शाम 04:58 बजे तक.
27 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 08:20 बजे से लेकर सुबह 09:46 बजे तक.
27 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:12 बजे से सुबह 09:58 बजे तक. दोपहर 01:02 बजे से लेकर शाम 01:48 बजे तक.
27 फरवरी 2026 को वर्ज्यम्- रात 10:11 बजे से लेकर रात 11:42 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- महादेव ही नहीं पूरे शिव परिवार से है चंद्रमा का गहरा संबंध, जानिए मन के कारक से कैसे जुड़ी हैं मां चंद्रघंटा गणेश जी और अशोक सुंदरी

और पढ़ें- मंगल-चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग कर देगा 4 राशि वालों को मालामाल, मन होगा शांत और बढ़ेगी शारीरिक ऊर्जा!

और पढ़ें- Rangbhari Ekadashi 2026: कब है रंगभरी एकादशी? जानें सही तिथि शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
INX Media bribery case
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
weather update
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस
Punjab Education Revolution
डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस