Aaj Ka Panchang: ये है 27 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज रंगभरी एकादशी व्रत, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang 27 February 2026: 27 फरवरी 2026 यानी आज शुक्रवार का दिन अति शुभ है और कई मायनों में सकारात्मक भी सिद्ध हो सकता है. किसी भी दिन के शुभ या अशुभ होने के पीछे योग नक्षत्र से लेकर करण आदि का बड़ा योगदान होता है. इसके लिए पूरे दिन के पंचांग को जानना जरूरी है. कौन से शुभ अशुभ मुहूर्त आज के दिन रहने वाला है और राहुकाल कब से कब तक होगा ये सबकुछ हम इस लेख में जानेंगे. ध्यान दें आज शुक्रवार के दिन की शुरुआत शुक्र ग्रह से होता है जो प्रेम और सुख के कारक ग्रह हैं. इस दिन की देवी मां लक्ष्मी हैं. इस दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और धन लाभ होता है. आइए जानें 27 फरवरी 2026 का दैनिक पंचांग आज पूरे दिन के बारे में क्या बताता है.

27 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (27 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

27 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि रात 10:33 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तिथि.

27 फरवरी 2026 को वार शुक्रवार.

27 फरवरी 2026 को नक्षत्र- आद्रा नक्षत्र सुबह 10:48 बजे तक. इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र.

27 फरवरी 2026 को योग- आयुष्मान शाम 07:43 बजे तक. इसके बाद सौभाग्य योग.

27 फरवरी 2026 को करण- वणिज सुबह 11:32 बजे तक, विष्टि रात 10:33 बजे तक, इसके बाद बव.

27 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार

27 फरवरी 2026 को रंगभरी एकादशी व्रत.

27 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

27 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:54 बजे.

27 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम 6:25 बजे.

27 फरवरी 2026 को चंद्रोदय दोपहर 02:22 बजे.

28 फरवरी 2026 को चंद्रस्त तड़के को 04:29 बजे.

27 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

28 फरवरी 2026 को प्रातः 03:52 बजे तक चंद्रमा का मिथुन राशि में संचरण. इसके बाद कर्क राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

27 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

27 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 01:02 बजे तक

27 फरवरी 2026 को अमृत काल- नहीं है.

27 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:17 से लेकर सुबह 06:05 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

27 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

27 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 11:13 बजे से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.

27 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 03:32 बजे से लेकर शाम 04:58 बजे तक.

27 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 08:20 बजे से लेकर सुबह 09:46 बजे तक.

27 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:12 बजे से सुबह 09:58 बजे तक. दोपहर 01:02 बजे से लेकर शाम 01:48 बजे तक.

27 फरवरी 2026 को वर्ज्यम्- रात 10:11 बजे से लेकर रात 11:42 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

