Aaj Ka Panchang: ये है 27 मार्च का दैनिक पंचांग, आज मां सिद्धिदात्री की पूजा और राम नवमी की धूम, जानें राहुकाल

Aaj Ka Panchang 27 March 2026: आज यानी 27 मार्च 2026, शुक्रवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, आज नक्षत्र और योग कौन से होंगे. व्रत-त्योहार आज कौन-कौन से हैं, ये सभी जानकारियां पंचांग से ली जाती है. ऐसे में आइए जानें आज का दैनिक पंचांग की इस कड़ी में तिथि, शुभ-अशुभ योग, मुहूर्त और नक्षत्र आदि के बारे में.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज शुक्रवार है जो शुक्र से होता है. शुक्र धन सुख और समृद्धि के कारक ग्रह हैं. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और जो भी भक्त आज लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से आर्थिक परेशानियों का नाश होता है और कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है. आज चैत्र नवरात्र का नौवां दिन है. आइए 27 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग विस्तार से जानें.

27 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (27 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

27 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र नवमी तिथि सुबह 10:07 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल दशमी तिथि.

27 मार्च 2026 को वार- शुक्रवार.

27 मार्च 2026 को नक्षत्र- पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 03:24 बजे तक. इसके बाद पुष्य.

27 मार्च 2026 को योग- अतिगण्ड योग बीच रात 10:09 बजे तक. इसके बाद सुकर्मा योग.

27 मार्च 2026 को करण- कौलव सुबह 10:07 बजे तक, इसके बाद तैतिल रात 09:24 बजे तक, इसके बाद गर.

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27 मार्च 2026 को व्रत त्योहार

27 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्र का नौवां दिन (मां सिद्धिदात्री की पूजा).

27 मार्च 2026 को राम नवमी पर्व.

27 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

27 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:27 बजे.

27 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:36 बजे.

27 मार्च 2026 को चंद्रोदय दोपहर 01:20 बजे.

28 मार्च 2026 को चंद्रस्त तड़के सुबह 03:14 बजे.

27 मार्च 2026 को ग्रहों के राज सूर्य का मीन राशि में संचरण हो रहा है.

27 मार्च 2026 को भी चंद्रमा का सुबह 09:35 बजे तक मिथुन राशि में संचरण. इसके बाद कर्क राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

27 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

27 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:07 बजे से लेकर दोपहर 12:56 बजे तक.

27 मार्च 2026 को अमृत काल- दोपहर 01:44 बजे से लेकर दोपहर 03:16 बजे तक.

27 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:51 से लेकर सुबह 05:39 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

27 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

27 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 11:01 बजे से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक.

27 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 03:34 बजे से लेकर शाम 05:05 बजे तक.

27 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 07:59 बजे से लेकर सुबह 09:30 बजे तक.

27 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:53 बजे से सुबह 09:42 बजे तक. दोपहर 12:56 बजे से लेकर दोपहर 01:45 बजे तक.

27 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- रात 11:13 बजे से लेकर बीच रात 12:47 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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