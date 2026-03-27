Advertisement
trendingNow13154393
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 27 मार्च का दैनिक पंचांग, आज मां सिद्धिदात्री की पूजा और राम नवमी की धूम, जानें राहुकाल

Aaj Ka Panchang: ये है 27 मार्च का दैनिक पंचांग, आज मां सिद्धिदात्री की पूजा और राम नवमी की धूम, जानें राहुकाल

Panchang 27 March 2026: आज शुक्रवार का दिन है और आज का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित हैं. 27 मार्च 2026 को शुभ-अशुभ योग और मुहूर्, नक्षत्र क्या रहने वाले हैं, आज कौन सी देवी या देवता की पूजा की जाती है और आज के दिन राहुकाल कब से कब तक होगा? इन बारे में आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 27, 2026, 05:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 27 March 2026: आज यानी 27 मार्च 2026, शुक्रवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, आज नक्षत्र और योग कौन से होंगे. व्रत-त्योहार आज कौन-कौन से हैं, ये सभी जानकारियां पंचांग से ली जाती है. ऐसे में आइए जानें आज का दैनिक पंचांग की इस  कड़ी में तिथि, शुभ-अशुभ योग, मुहूर्त और नक्षत्र आदि के बारे में.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज शुक्रवार है जो शुक्र से होता है. शुक्र धन सुख और समृद्धि के कारक ग्रह हैं. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और जो भी भक्त आज लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से आर्थिक परेशानियों का नाश होता है और कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है. आज चैत्र नवरात्र का नौवां दिन है. आइए 27 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग विस्तार से जानें.

27 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (27 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
27 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र नवमी तिथि सुबह 10:07 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल दशमी तिथि.
27 मार्च 2026 को वार- शुक्रवार.
27 मार्च 2026 को नक्षत्र- पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 03:24 बजे तक. इसके बाद पुष्य.
27 मार्च 2026 को योग- अतिगण्ड योग बीच रात 10:09 बजे तक. इसके बाद सुकर्मा योग.
27 मार्च 2026 को करण- कौलव सुबह 10:07 बजे तक, इसके बाद तैतिल रात 09:24 बजे तक, इसके बाद गर.

Add Zee News as a Preferred Source

27 मार्च 2026 को व्रत त्योहार
27 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्र का नौवां दिन (मां सिद्धिदात्री की पूजा).
27 मार्च 2026 को राम नवमी पर्व.

27 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
27 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:27 बजे. 
27 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:36 बजे.
27 मार्च 2026 को चंद्रोदय दोपहर 01:20 बजे.
28 मार्च 2026 को चंद्रस्त तड़के सुबह 03:14 बजे.
27 मार्च 2026 को ग्रहों के राज सूर्य का मीन राशि में संचरण हो रहा है.
27 मार्च 2026 को भी चंद्रमा का सुबह 09:35 बजे तक मिथुन राशि में संचरण. इसके बाद कर्क राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

27 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
27 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:07 बजे से लेकर दोपहर 12:56 बजे तक.
27 मार्च 2026 को अमृत काल- दोपहर 01:44 बजे से लेकर दोपहर 03:16 बजे तक.
27 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:51 से लेकर सुबह 05:39 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
27 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
27 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 11:01 बजे से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक.
27 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 03:34 बजे से लेकर शाम 05:05 बजे तक.
27 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 07:59 बजे से लेकर सुबह 09:30 बजे तक. 
27 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:53 बजे से सुबह 09:42 बजे तक. दोपहर 12:56 बजे से लेकर दोपहर 01:45 बजे तक.
27 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- रात 11:13 बजे से लेकर बीच रात 12:47 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Ram Navami 2026: प्रभु श्रीराम की उपासना में न रह जाए कोई कमी, नोट कर लें राम नवमी की पूजन सामग्री और सरल पूजा विधि!

और पढ़ें- Shani Budh yog 2026: बुध और शनि की युति दृष्टि योग कराएगा इन 4 जातकों को लाभ, धन प्राप्ति और प्रमोशन के लिए खुलेंगे रास्ते!

और पढ़ें- Maha Navami 2025 Upay: नवमी तिथि पर शाम ढलते ही करें ये 3 उपाय, होगी धन प्राप्ति, नेगेटिव एनर्जी से मिलेगा छुटकारा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार
israel iran war
गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार
देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी,नौसेना के 'ऑपरेशन हॉर्मुज' की पूरी डिटेल
DNA
देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी,नौसेना के 'ऑपरेशन हॉर्मुज' की पूरी डिटेल
सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह
Karnataka News
सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह
‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी
drones
‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
G7 Summit
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा
Assembly Election 2026
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
Ram Navami in Srinagar
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
Jammu-kashmir
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
Gujarat
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी