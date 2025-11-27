Advertisement
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 27 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, पंचक से प्रारंभ, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 27 November 2025: 27 नवंबर का दिन विष्णु जी की कृपा से अति शुभ होता है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है. 27 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 27 November 2025: गुरुवार का दिन यानी 27 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. किसी भी तरह के संकट जीवन में नहीं रह जाते हैं. सभी कार्य सफल होते हैं. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति से शुरू होता है जो ज्ञान का कारक ग्रह है. आइए 27 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

27 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (27 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
27 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी तिथि रात 12:30 बजे तक, इसके बाद अष्टमी.
27 नवंबर 2025 को वार गुरुवार है.
27 नवंबर 2025 को धनिष्ठा नक्षत्र रात 02:32 बजे तक इसके बाद शतभिषा नक्षत्र.
27 नवंबर 2025 को योग- ध्रुव योग दोपहर 12:09 बजे तक. इसके बाद व्याघात योग.
27 नवंबर 2025 को करण- गर दोपहर 12:21 बजे तक. इसके बाद वणिज  रात 12:30 बजे तक. इसके बाद विष्टि. 

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति 
27 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:52 बजे. 
27 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.
27 नवंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर 12:13 बजे.
27 नवंबर 2025 को चंद्रास्त रात 11:44 बजे.
27 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
27 नवंबर 2025 को दोपहर 02:07 बजे तक चंद्रमा का मकर राशि में संचरण, इसके बाद कुंभ राशि में गोचर. 
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

27 नवंबर 2025 से पंचक शुरू.

27 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
27 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:52 से लेकर  दोपहर 12:35 बजे तक.
27 नवंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 03:41 से लेकर शाम 05:21 बजे तक.
27 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:17 से लेकर  सुबह 06:05 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
27 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
27 नवंबर 2025 को राहुकाल- दोपहर 01:34 से लेकर दोपहर 02:55 बजे तक
27 नवंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 06:52 से लेकर सुबह 08:13 बजे तक.
27 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 09:33 से लेकर सुबह 10:54 बजे तक.
27 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:27 से लेकर दोपहर 11:10 बजे तक. दोपहर 02:44 से लेकर दोपहर 03:27 बजे तक.
27 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 05:42 से लेकर सुबह 07:22 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

