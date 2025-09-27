Aaj Ka Panchang: ये है 27 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, नवरात्रि का छठा दिन आज, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 27 September 2025: आज शनिवार यानी 27 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा की जाती है. शनिवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें शनिदोष से मुक्ति मिलती है और उनके दुख और परेशानियों का अंत होता है. कार्यों आ रहीं बाधाओं का अंत होता है. शनिवार का व्रत जो साधक करते हैं उन्हें शनिदेव की क्रूर दृष्टि से राहत मिलती है. शनिवार दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो कर्मफल और न्याय के कारक ग्रह हैं. 27 सितंबर को नवरात्रि का छठा दिन है तो इस दिन देवी मां के स्वरूप माता कात्यायनी की आराधना की जाएगी. आइए 27 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

27 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (27 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

27 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल पञ्चमी तिथि शाम 12:03 बजे तक, उसके बाद षष्ठी.

27 सितंबर 2025 को वार शनिवार है.

27 सितंबर 2025 को अनुराधा नक्षत्र रात 01:08 बजे 28 सितंबर 2025 तक, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र.

27 सितंबर 2025 को योग- प्रीति, रात 11:46 बजे तक, इसके बाद आयुष्मान् योग.

27 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार

27 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का छठा दिन, माता कात्यायनी की आराधना.

Add Zee News as a Preferred Source

27 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

27 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:12 बजे.

27 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:12 बजे.

27 सितंबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 10:53 बजे.

27 सितंबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 09:35 बजे.

27 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

27 सितंबर 2025 को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में संचरण.

27 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:54 बजे से लेकर दोपहर 12:41 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:45 बजे से लेकर सुबह 05:33 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - दोपहर 01:26 बजे से लेकर दोपहर 03:14 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

27 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

27 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:48 बजे तक.

27 सितंबर 2025 को यमगंड- दोपहर 1:46 बजे से लेकर दोपहर 3:16 बजे तक.

27 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 6:21 बजे से लेकर दोपहर 7:50 बजे तक.

27 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 07:56 बजे से लेकर सुबह 11:06 बजे तक. शाम 03:05 बजे से लेकर शाम 03:53 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Diwali Calendar 2025: धनतेरस... नरक चतुर्दशी से भाई दूज की डेट का कन्फ्यूजन होगा दूर, नोट करें दिवाली के शुभ मुहूर्त की पूरी लिस्ट!

और पढ़ें- Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन मंत्रों का जाप कर पाएं मानसिक शांति, मिलेगी महादेव की कृपा और कुबेर देव से धन का आशीर्वाद!