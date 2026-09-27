/Panchang 27 September 2026: आज पितृ पक्ष की प्रतिपदा श्राद्ध, जानें कब से कब तक होगा सर्वार्थसिद्धि योग और राहुकाल

27 September 2026 ka Panchang: आज 27 सितंबर 2026 को रविवार दिन है जो सूर्य देव को समर्पित है. आज आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि है. आज के दिन जो भी व्यक्ति सूर्य देव की उपासना करता है उसके व्यक्तित्व में निखार आता है और कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. आइए दैनिक पंचाग से जानें कौन से शुभ-अशुभ मुहूर्त आज बन रहे हैं और राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है.
27 सितंबर 2026 की तिथि- अश्वीन कृष्ण प्रतिपदा तिथि सुबह 03:27 बजे तक. इसके बाद अश्वीन कृष्ण द्वितीया तिथि.
27 सितंबर 2026 का वार - रविवार
27 सितंबर 2026 का नक्षत्र - उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र रात 01:42 बजे तक, इसके बाद रेवती का प्रारंभ होगा.
27 सितंबर 2026 को योग- वृद्धि योग सुबह 11:16 बजे तक, इसके बाद ध्रुव योग का प्रारंभ होगा.
27 सितंबर 2026 को करण- बालव सुबह 09:42 बजे तक, इसके बाद कौलव रात 08:59 बजे तक. इसके बाद तैतिल
27 सितंबर 2026 को प्रतिपदा श्राद्ध
27 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:20 बजे तक
27 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:14 बजे तक
27 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - शाम 06:35 बजे
20 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - सुबह 07:38 बजे
27 सितंबर 2026 को सूर्य का कन्या राशि में संचरण.
27 सितंबर 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात मीन राशि में संचरण.
(अगल-अगल जगहों पर सूर्य और चंद्रमा का उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है.)
27 सितंबर 2026 को अभिजीत काल - सुबह 11:54 बजे से दोपहर 12:41 बजे तक.
27 सितंबर 2026 को अमृत काल - सुबह 06:25 बजे से सुबह 07:59 बजे तक.
27 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:44 बजे से सुबह 05:32 बजे तक.
27 सितंबर 2026 को सर्वार्थसिद्धि योग - सुबह 06:20 बजे से सुबह 11:08 बजे तक.
27 सितंबर 2026 को राहुकाल - शाम 04:45 बजे से शाम 06:14 बजे तक
27 सितंबर 2026 को यम गण्ड - दोपहर 12:17 बजे से दोपहर 01:47 बजे तक
27 सितंबर 2026 को कुलिक - दोपहर 03:16 बजे से दोपहर 04:45 बजे तक
27 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - शाम 04:39 बजे से शाम 05:27 बजे तक.
27 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- रात 10:42 बजे से रात 12:15 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)