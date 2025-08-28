Aaj Ka Panchang: ये है 28 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज ऋषि पंचमी, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 28 August 2025: आज गुरुवार यानी 28 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है. गुरुवार के दिन जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, भगवान सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. वहीं गुरुवार दिन का आरंभ ज्ञान के कारक ग्रह गुरु से होता है. आइए 28 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देख लें.

28 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (28 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

28 अगस्त 2025 को भाद्रपद शुक्ल पञ्चमी तिथि- शाम 05:56 तक, फिर षष्ठी तिथि.

28 अगस्त 2025 को वार गुरुवार है.

28 अगस्त 2025 को नक्षत्र- चित्रा नक्षत्र सुबह 08:43 बजे तक फिर स्वाति.

28 अगस्त 2025 को योग- शुक्ल योग- रात 01:18 तक, फिर ब्रह्म योग.

28 अगस्त 2025 को सूर्योदय सुबह 05:57 बजे.

28 अगस्त 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

28 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:47 बजे.

28 अगस्त 2025 को चंद्रोदय: सुबह 10:20 बजे.

28 अगस्त 2025 को रात को 08:41 बजे.

28 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

28 अगस्त 2025 को चंद्रमा तुला राशि में.

28 अगस्त 2025 से गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू हो रहा है.

28 अगस्त 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:03 बजे से लेकर दोपहर 12:53 बजे तक.

अमृत काल - प्रातः 01:45 बजे से लेकर प्रातः 03:33 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:35 बजे से लेकर सुबह 05:23 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

28 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त

28 अगस्त 2025 को राहूकाल- दोपहर 2:02 बजे से लेकर दोपहर 3:36 बजे तक.

28 अगस्त 2025 को यमगंड- सुबह 6:11 बजे से लेकर सुबह 7:45 बजे तक.

28 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 03:00 से लेकर शाम 04:48 बजे तक.

28 अगस्त 2025 को कुलिक - सुबह 9:19 से लेकर सुबह 10:53 बजे तक.

28 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 10:22 से लेकर सुबह 11:12 बजे तक, दोपहर 03:23 बजे से लेकर शाम 04:13 बजे तक

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

