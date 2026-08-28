/Panchang 28 August 2026: एक ही दिन चंद्रग्रहण और रक्षाबंधन, देखें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, कब से कब तक राहुकाल?

28 August 2026 ka Panchang: आज शुक्रवार यानी 28 अगस्त 2026 के दिन सावन पूर्णिमा तिथि है. आज का दिन कई मायनों में विशेष है. आज साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है, हलांकि इस आंशिक चंद्र ग्रहण को भारत में नहीं देखा जाएगा. इसके साथ ही आज रक्षाबंधन पर्व भी है. आज का दिन यानी शुक्रवार मां लक्ष्मी की स्वामित्व वाला दिन है जो शुक्र ग्रह से शुरू होता है. आज के दिन यानी 28 अगस्त 2026 को कौन से शुभ योग बन रहे हैं राहुकाल कब से कब तक होगा, राखी बाधने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा? इस बारे में जानने के लिए आइए आज के दैनिक पंचांग पर एक नजर डालें