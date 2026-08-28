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Panchang 28 August 2026: एक ही दिन चंद्रग्रहण और रक्षाबंधन, देखें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, कब से कब तक राहुकाल?

Aaj Ka Panchang 28 August 2026: आज 28 अगस्त 2026, शुक्रवार का दिन बहुत विशेष है. आइए जानें आज का शुभ-अशुभ मुहूर्त क्या है, आज योग कौन से बन रहे हैं, कौन से व्रत-त्योहार हैं और सूर्य-चंद्र की स्थिति आज क्या रहने वाली है?

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 28, 2026, 05:20 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:20 AM IST
Panchang 28 August 2026: एक ही दिन चंद्रग्रहण और रक्षाबंधन, देखें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, कब से कब तक राहुकाल?
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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