/Panchang 28 August 2026: एक ही दिन चंद्रग्रहण और रक्षाबंधन, देखें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, कब से कब तक राहुकाल?

28 August 2026 ka Panchang: आज शुक्रवार यानी 28 अगस्त 2026 के दिन सावन पूर्णिमा तिथि है. आज का दिन कई मायनों में विशेष है. आज साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है, हलांकि इस आंशिक चंद्र ग्रहण को भारत में नहीं देखा जाएगा. इसके साथ ही आज रक्षाबंधन पर्व भी है. आज का दिन यानी शुक्रवार मां लक्ष्मी की स्वामित्व वाला दिन है जो शुक्र ग्रह से शुरू होता है. आज के दिन यानी 28 अगस्त 2026 को कौन से शुभ योग बन रहे हैं राहुकाल कब से कब तक होगा, राखी बाधने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा? इस बारे में जानने के लिए आइए आज के दैनिक पंचांग पर एक नजर डालें
28 अगस्त 2026 की तिथि- सावन पूर्णिमा तिथि सुबह 09:48 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा तिथि.
28 अगस्त 2026 का वार - शुक्रवार
28 अगस्त 2026 का नक्षत्र - शतभिषा नक्षत्र तड़के प्रातः 03:13 बजे तक, इसके बाद पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र का प्रारंभ होगा.
28 अगस्त 2026 को योग- अतिगण्ड योग सुबह 07:27 बजे तक, इसके बाद सुकर्मा योग का प्रारंभ होगा
28 अगस्त 2026 को करण- बव सुबह 09:48 बजे तक, इसके बाद बालव रात के 09:56 बजे तक होगा. इसके बाद कौलव.
28 अगस्त 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:11 बजे तक
28 अगस्त 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:44 बजे तक
28 अगस्त 2026 को चंद्रोदय - शाम 06:56 बजे
29 अगस्त 2026 को चंद्रस्त - सुबह 06:57 बजे
28 अगस्त 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
28 अगस्त 2026 को चंद्रमा दिन-रात कुभ राशि में होगा.
(जगह के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या फिर सेकेंड का अंतर हो सकता है.)
28 अगस्त को चंद्र ग्रहण सुबह 6:55 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक लगा रहेगा.
28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त- सुबह 05:57 से लेकर सुबह 09:48 बजे तक।
28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का सुबह का दूसरा शुभ मुहूर्त- सुबह 07:33 बजे से 09:10 बजे तक।
28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का सुबह का तीसरा शुभ मुहूर्त- सुबह 09:10 बजे से 10:46 बजे तक।
28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:14 से लेकर दोपहर 01:05 बजे तक।
28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:57 से लेकर शाम 07:19 बजे तक।
लाभ: सुबह 07:57 से लेकर सुबह 09:31 बजे तक।
अमृत: सुबह 09:31 से लेकर सुबह 11:05 बजे तक।
शुभ: दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 02:14 बजे तक।
चर: शाम 05:22 से लेकर शाम 06:57 बजे तक।
लाभ: रात 09:48 से लेकर रात 11:14 बजे तक।
28 अगस्त 2026 को अमृत काल - शाम 07:43 बजे से रात 09:23 बजे तक.
28 अगस्त 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:35 बजे से सुबह 05:23 बजे तक
28 अगस्त 2026 को राहुकाल - सुबह 10:54 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक
28 अगस्त 2026 को यम गण्ड - दोपहर 03:36 बजे से शाम 05:10 बजे तक
28 अगस्त 2026 को कुलिक - सुबह 07:45 बजे से सुबह 09:19 बजे तक
28 अगस्त 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:42 बजे से सुबह 09:32 बजे तक. दोपहर 12:53 बजे से दोपहर 01:43 बजे तक.
28 अगस्त 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 09:44 बजे से सुबह 11:24 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)