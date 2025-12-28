Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 28 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज मासिक दुर्गाष्टमी, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 28 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज मासिक दुर्गाष्टमी, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 28 December 2025: 28 दिसंबर को रविवार है और यह दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. रविवार के दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की विशेष पूजा करने का विधान है. आइए जानें 28 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब से  कब तक है? इस कड़ी में जानेंगे क्या है आज का पूरा पंचांग जानें.

Dec 28, 2025, 06:00 AM IST
28 December 2025 Ka Panchang
28 December 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 28 December 2025: रविवार यानी 28 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त रविवार को दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुख दूर होते हैं और शक्ति की प्राप्ति होती है. घर में धन समृद्धि आती है. इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने व अर्घ्य देने से कुंडली से सूर्यदोष दूर होता है. रविवार का दिन सूर्यदेव से शुरू होता है जो पिता आत्मा व यश के कारक हैं. आइए 28 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

28 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (28 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
28 दिसंबर 2025 को तिथि-  शुक्ल अष्टमी तिथि सुबह 11:59 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल नवमी तिथि.
28 दिसंबर 2025 को वार रविवार है.
28 दिसंबर 2025 को उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र सुबह 08:43 बजे तक. इसके बाद रेवती नक्षत्र.
28 दिसंबर 2025 को योग- वरीयान योग सुबह 10:13 बजे तक. इसके बाद परिघ योग.
28 दिसंबर 2025 को करण- बव दोपहर 12:00 बजे तक इसके बाद बालव रात 11:10 बजे तक, इसके बाद कौलव.

28 दिसंबर 2025 को व्रत त्योहार
28 दिसंबर 2025 को व्रत मासिक दुर्गाष्टमी व्रत.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
28 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:11 बजे. 
28 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:45 बजे.
28 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर 12:30 बजे.
29 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त रात 01:26 बजे.
28 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
28 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का पूरा दिन और रात मीन राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

28 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
28 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:07 बजे से लेकर दोपहर 12:49 बजे तक.
28 दिसंबर 2025 को अमृत काल- प्रातः 05:22 बजे से लेकर सुबह 05:54 बजे तक.
28 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:35 से लेकर  सुबह 06:23 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
28 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
28 दिसंबर 2025 को राहुकाल- शाम 04:26 से लेकर शाम 05:45 बजे तक
28 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 12:28 से लेकर शाम 01:47 बजे तक.
28 दिसंबर 2025 को कुलिक- शाम 03:07 से लेकर शाम 04:26 बजे तक. 
28 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:21 से लेकर सुबह 05:03 बजे तक.
28 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- रात 08:12 से लेकर रात 09:44 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

