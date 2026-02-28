Aaj Ka Panchang: ये है 28 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज नृसिंह द्वादशी व्रत, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang 28 February 2026: 28 फरवरी 2026 यानी आज शनिवार का दिन अति शुभ है और कई मायनों में सकारात्मक भी सिद्ध हो सकता है. दिन कितना शुभ होगा या अशुभ यह शुभ-अशुभ योग, दिन का नक्षत्र से लेकर करण आदि पर निर्भर करता है. इसके लिए पूरे दिन के पंचांग पर एक नजर डालना होगा. कौन से शुभ-अशुभ मुहूर्त आज होगा और राहुकाल कब से कब तक होगा ये सबकुछ हम जानेंगे.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज शनिवार के दिन की शुरुआत शनि ग्रह से हुआ है जो न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं. इस दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा की जाती है. जो भी भक्त आज हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के सभी संकट खत्म होते हैं और भय दूर होता है. शनिदेव की क्रूर दृष्टि से राहत मिलती है. आइए जानें 28 फरवरी 2026 का दैनिक पंचांग आज पूरे दिन के बारे में क्या कहता है.

28 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (28 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

28 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तिथि रात 10:33 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि.

28 फरवरी 2026 को वार शनिवार.

28 फरवरी 2026 को नक्षत्र- पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 09:34 बजे तक. इसके बाद पुष्य नक्षत्र.

28 फरवरी 2026 को योग- सौभाग्य योग शाम 05:02 बजे तक. इसके बाद शोभन योग.

28 फरवरी 2026 को करण- बव सुबह 09:36 बजे तक, बालव रात 08:43 बजे तक, इसके बाद कौलव.

28 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार

28 फरवरी 2026 को नृसिंह द्वादशी व्रत.

28 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

28 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:53 बजे.

28 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम 06:25 बजे.

28 फरवरी 2026 को चंद्रोदय दोपहर 03:28 बजे.

01 मार्च 2026 को चंद्रस्त सुबह 05:16 बजे.

28 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

28 फरवरी 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन रात कर्क राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

28 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

28 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 01:02 बजे तक

28 फरवरी 2026 को सुबह 07:17 से लेकर सुबह 08:48 बजे तक. तड़के सुबह 02:26 से लेकर तड़के सुबह 03:57 बजे तक.

28 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:16 से लेकर सुबह 06:04 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

28 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

28 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 09:46 बजे से लेकर सुबह 11:12 बजे तक.

28 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 02:05 बजे से लेकर दोपहर 03:32 बजे तक.

28 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 06:53 बजे से लेकर सुबह 08:19 बजे तक.

28 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:25 बजे से सुबह 09:11 बजे तक.

28 फरवरी 2026 को वर्ज्यम्- शाम 05:15 बजे से लेकर शाम 06:47 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

