Aaj Ka Panchang: ये है 28 मार्च का दैनिक पंचांग, आज पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र का संयोग, जानें राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang 28 March 2026: आज यानी 28 मार्च 2026, शनिवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, नक्षत्र और योग कौन-कौन से होंगे. व्रत-त्योहार क्या होगा. ये सभी जानकारियां पंचांग से ली जा सकती हैं. ऐसे में आइए जानें आज का दैनिक पंचांग के इस सेगमेंट में तिथि, शुभ-अशुभ योग, मुहूर्त और नक्षत्र आदि के बारे में विस्तार से.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज शनिवार है जो शनि ग्रह से होता है. शनि न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है और जो भी भक्त आज हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के संकटों का नाश होता है और कुंडली से शनि का बुरा प्रभाव दूर होता है. आइए 28 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग जानें.

28 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (28 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

28 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र दशमी तिथि सुबह 08:46 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि.

28 मार्च 2026 को वार- शनिवार.

28 मार्च 2026 को नक्षत्र- पुष्य नक्षत्र दोपहर 02:50 बजे तक. इसके बाद आश्लेषा.

28 मार्च 2026 को योग- सुकर्मा योग बीच रात 08:05 बजे तक. इसके बाद धृति योग.

28 मार्च 2026 को करण- गर सुबह 08:46 बजे तक, इसके बाद वणिज रात 08:13 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

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28 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

28 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:27 बजे.

28 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:37 बजे.

28 मार्च 2026 को चंद्रोदय दोपहर 02:23 बजे.

29 मार्च 2026 को चंद्रस्त तड़के सुबह 03:56 बजे.

28 मार्च 2026 को ग्रहों के राज सूर्य का मीन राशि में संचरण हो रहा है.

28 मार्च 2026 को भी चंद्रमा का पूरा दिन रात कर्क राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

28 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

28 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:07 बजे से लेकर दोपहर 12:56 बजे तक.

28 मार्च 2026 को अमृत काल- दोपहर 08:35 बजे से लेकर दोपहर 10:08 बजे तक.

28 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:50 से लेकर सुबह 05:38 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

28 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

28 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 09:29 बजे से लेकर सुबह 11:00 बजे तक.

28 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 02:03 बजे से लेकर दोपहर 03:34 बजे तक.

28 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 07:59 बजे से लेकर सुबह 07:58 बजे तक.

28 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:53 बजे से सुबह 8:53 बजे तक.

28 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 11:13 बजे से लेकर बीच सुबह 05:06 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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