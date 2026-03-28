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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 28 मार्च का दैनिक पंचांग, आज पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र का संयोग, जानें राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 28 मार्च का दैनिक पंचांग, आज पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र का संयोग, जानें राहुकाल कब से कब तक

Panchang 28 March 2026: आज शनिवार का दिन है और आज का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित हैं. 28 मार्च 2026 को शुभ-अशुभ योग व मुहूर्त, नक्षत्र क्या है. आज के दिन राहुकाल कब से कब तक होने वाला है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:30 AM IST
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Panchang 28 March 2026
Panchang 28 March 2026

Aaj Ka Panchang 28 March 2026: आज यानी 28 मार्च 2026, शनिवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, नक्षत्र और योग कौन-कौन से होंगे. व्रत-त्योहार क्या होगा. ये सभी जानकारियां पंचांग से ली जा सकती हैं. ऐसे में आइए जानें आज का दैनिक पंचांग के इस सेगमेंट में तिथि, शुभ-अशुभ योग, मुहूर्त और नक्षत्र आदि के बारे में विस्तार से.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज शनिवार है जो शनि ग्रह से होता है. शनि न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है और जो भी भक्त आज हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के संकटों का नाश होता है और कुंडली से शनि का बुरा प्रभाव दूर होता है. आइए 28 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग जानें.

28 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (28 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
28 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र दशमी तिथि सुबह 08:46 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि.
28 मार्च 2026 को वार- शनिवार.
28 मार्च 2026 को नक्षत्र- पुष्य नक्षत्र दोपहर 02:50 बजे तक. इसके बाद आश्लेषा.
28 मार्च 2026 को योग- सुकर्मा योग बीच रात 08:05 बजे तक. इसके बाद धृति योग.
28 मार्च 2026 को करण- गर सुबह 08:46 बजे तक, इसके बाद वणिज रात 08:13 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

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28 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
28 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:27 बजे. 
28 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:37 बजे.
28 मार्च 2026 को चंद्रोदय दोपहर 02:23 बजे.
29 मार्च 2026 को चंद्रस्त तड़के सुबह 03:56 बजे.
28 मार्च 2026 को ग्रहों के राज सूर्य का मीन राशि में संचरण हो रहा है.
28 मार्च 2026 को भी चंद्रमा का पूरा दिन रात कर्क राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

28 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
28 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:07 बजे से लेकर दोपहर 12:56 बजे तक.
28 मार्च 2026 को अमृत काल- दोपहर 08:35 बजे से लेकर दोपहर 10:08 बजे तक.
28 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:50 से लेकर सुबह 05:38 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
28 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
28 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 09:29 बजे से लेकर सुबह 11:00 बजे तक.
28 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 02:03 बजे से लेकर दोपहर 03:34 बजे तक.
28 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 07:59 बजे से लेकर सुबह 07:58 बजे तक. 
28 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:53 बजे से सुबह 8:53 बजे तक.
28 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 11:13 बजे से लेकर बीच सुबह 05:06 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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