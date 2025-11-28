Aaj Ka Panchang: ये है 28 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज दुर्गाष्टमी व्रत, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 28 November 2025: शुक्रवार का दिन यानी 28 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. किसी भी तरह के धन संकट जीवन में नहीं रह जाता है. सभी कार्य पूर्ण होते हैं. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है. शुक्रवार का दिन शुक्र धन, सुख और प्रेम का कारक ग्रह है. आइए 28 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

28 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (28 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

28 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी तिथि रात 12:15 बजे तक, इसके बाद नवमी तिथि.

28 नवंबर 2025 को वार शुक्रवार है.

28 नवंबर 2025 को शतभिषा नक्षत्र रात 02:32 बजे तक इसके बाद पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र.

28 नवंबर 2025 को योग- व्याघात योग दोपहर 12:09 बजे तक. इसके बाद हर्षण योग.

28 नवंबर 2025 को करण- विष्टि दोपहर 12:28 बजे तक. इसके बाद बव रात 12:15 बजे तक. इसके बाद बालव.

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति

28 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:53 बजे.

28 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.

28 नवंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर 12:48 बजे.

29 नवंबर 2025 को चंद्रास्त रात 12:40 बजे.

28 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.

28 नवंबर 2025 को चंद्रमा का कुंभ राशि में पूरा दिन संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

28 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार

28 नवंबर 2025 को दुर्गाष्टमी व्रत.

28 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

28 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:36 बजे तक.

28 नवंबर 2025 को अमृत काल- रात 07:31 से लेकर रात 09:08 बजे तक.

28 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:18 से लेकर सुबह 06:06 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

28 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

28 नवंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 10:54 से लेकर दोपहर 12:14 बजे तक

28 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 02:55 से लेकर शाम 04:15 बजे तक.

28 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 08:13 से लेकर सुबह 09:34 बजे तक.

28 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:02 से लेकर सुबह 09:44 बजे तक. दोपहर 12:36 से लेकर दोपहर 01:19 बजे तक.

28 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 09:49 से लेकर सुबह 11:26 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

