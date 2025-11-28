Advertisement
trendingNow13020862
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 28 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज दुर्गाष्टमी व्रत, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 28 November 2025: 28 नवंबर का दिन लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ होता है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. 28 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 28, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 28 November 2025: शुक्रवार का दिन यानी 28 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. किसी भी तरह के धन संकट जीवन में नहीं रह जाता है. सभी कार्य पूर्ण होते हैं. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है. शुक्रवार का दिन शुक्र धन, सुख और प्रेम का कारक ग्रह है. आइए 28 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

28 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (28 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
28 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी तिथि रात 12:15 बजे तक, इसके बाद नवमी तिथि.
28 नवंबर 2025 को वार शुक्रवार है.
28 नवंबर 2025 को शतभिषा नक्षत्र रात 02:32 बजे तक इसके बाद पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र.
28 नवंबर 2025 को योग- व्याघात योग दोपहर 12:09 बजे तक. इसके बाद  हर्षण योग.
28 नवंबर 2025 को करण- विष्टि दोपहर 12:28 बजे तक. इसके बाद बव रात 12:15 बजे तक. इसके बाद बालव. 

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति 
28 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:53 बजे. 
28 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.
28 नवंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर 12:48 बजे.
29 नवंबर 2025 को चंद्रास्त रात 12:40 बजे.
28 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
28 नवंबर 2025 को चंद्रमा का कुंभ राशि में पूरा दिन संचरण. 
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

28 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार
28 नवंबर 2025 को दुर्गाष्टमी व्रत.

28 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
28 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:53 से लेकर  दोपहर 12:36 बजे तक.
28 नवंबर 2025 को अमृत काल- रात 07:31 से लेकर रात 09:08 बजे तक.
28 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:18 से लेकर  सुबह 06:06 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
28 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
28 नवंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 10:54 से लेकर दोपहर 12:14 बजे तक
28 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 02:55 से लेकर शाम 04:15 बजे तक.
28 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 08:13 से लेकर सुबह 09:34 बजे तक.
28 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:02 से लेकर सुबह 09:44 बजे तक. दोपहर 12:36 से लेकर दोपहर 01:19 बजे तक.
28 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 09:49 से लेकर सुबह 11:26 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Gemstone For Ketu: केतु का लहसुनिया रत्न गुप्त शत्रुओं से दिलाता है छुटकारा, जानें इस जेमस्टोन के फायदे और नियम!

और पढ़ें- Vastu Tips: रखा हुआ धन हो जाएगा धूल और छा जाएगी कंगाली, अगर भूल से भी घर की इन 4 जगहों पर रख दिया आईना!

और पढ़ें- Gemstone Tips: शनि का यह शक्तिशाली रत्न 2 राशिवालों के दूर करता है हर कष्ट! जातक को मिलने लगता है मेहनत का पूरा फल

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
Jyotirao Phule
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
Mumbai News in hindi
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
Supreme Court
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड