/Panchang 28 September 2026: आज पितृ पक्ष की द्वितीय तिथि का श्राद्ध, जानें सही शुभ मुहूर्त और राहुकाल

28 September 2026 ka Panchang: आज 28 सितंबर 2026 को सोमवार दिन है जो शिव जी को समर्पित है. आज आश्विन कृष्ण द्वितीया तिथि है. इस दिन जो भी व्यक्ति शिव जी की उपासना करता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसके जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं. कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है और मन शांत रहता है. आइए दैनिक पंचाग से जानें कौन से शुभ-अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं और आज राहुकाल कब से कब तक होगा.
28 सितंबर 2026 की तिथि- आश्विन कृष्ण द्वितीया तिथि शाम 07:13 बजे तक. इसके बाद आश्विन कृष्ण तृतीया तिथि.
28 सितंबर 2026 का वार - सोमवार
28 सितंबर 2026 का नक्षत्र - रेवती नक्षत्र सुबह 10:16 बजे तक, इसके बाद अश्विनी का प्रारंभ होगा.
28 सितंबर 2026 को योग- ध्रुव योग सुबह 08:53 बजे तक, इसके बाद व्याघात योग का प्रारंभ होगा.
28 सितंबर 2026 को करण- तैतिल सुबह 08:09 बजे तक, इसके बाद गर शाम 07:14 बजे तक. इसके बाद तैतिल
28 सितंबर 2026 को द्वितीया श्राद्ध
श्राद्ध और तर्पण के मुहूर्त:
कुतप काल (शुभ मुहूर्त): सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:36 बजे तक.
रौहिण काल: दोपहर 12:36 बजे से लेकर दोपहर 01:23 बजे तक.
अपराह्न काल (तर्पण के लिए अति उत्तम): दोपहर 01:23 बजे से लेकर दोपहर 03:47 बजे तक
28 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:21 बजे तक
28 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:13 बजे तक
28 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - शाम 07:13 बजे
20 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - सुबह 08:41 बजे
28 सितंबर 2026 को सूर्य का कन्या राशि में संचरण.
28 सितंबर 2026 को चंद्रमा का सुबह 10:16 बजे तक मीन राशि में संचरण. इसके बाद मेष राशि में गोचर.
(अगल-अगल जगहों पर सूर्य और चंद्रमा का उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है.)
28 सितंबर 2026 को अभिजीत काल - सुबह 11:53 बजे से दोपहर 12:41 बजे तक.
28 सितंबर 2026 को अमृत काल - सुबह 07:57 बजे से सुबह 09:29 बजे तक. सुबह 02:12 बजे से सुबह 03:43 बजे तक.
28 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:45 बजे से सुबह 05:33 बजे तक.
28 सितंबर 2026 को राहुकाल - सुबह 07:50 बजे से सुबह 09:19 बजे तक
28 सितंबर 2026 को यम गण्ड - सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:17 बजे तक
28 सितंबर 2026 को कुलिक - दोपहर 01:46 बजे से दोपहर 03:15 बजे तक
28 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:41 बजे से दोपहर 01:28 बजे तक. दोपहर 03:03 बजे से दोपहर 03:51 बजे तक
28 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 05:15 बजे से सुबह 06:46 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)