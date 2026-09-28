/Panchang 28 September 2026: आज पितृ पक्ष की द्वितीय तिथि का श्राद्ध, जानें सही शुभ मुहूर्त और राहुकाल

28 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:21 बजे तक

28 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:13 बजे तक

28 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - शाम 07:13 बजे

20 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - सुबह 08:41 बजे

28 सितंबर 2026 को सूर्य का कन्या राशि में संचरण.

28 सितंबर 2026 को चंद्रमा का सुबह 10:16 बजे तक मीन राशि में संचरण. इसके बाद मेष राशि में गोचर.

(अगल-अगल जगहों पर सूर्य और चंद्रमा का उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है.)