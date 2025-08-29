Aaj Ka Panchang: ये है 29 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज स्वाती नक्षत्र और ब्रह्म योग, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!
Advertisement
trendingNow12899844
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 29 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज स्वाती नक्षत्र और ब्रह्म योग, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 29 August 2025: 29 अगस्त का दिन शुभ सिद्ध होगा है. आज शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. आज अशुभ मुहूर्त कौन से होंगे, नक्षत्र व योग क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या होगी ये सब जानेंगे. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 29, 2025, 05:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang 29 August 2025
Aaj Ka Panchang 29 August 2025

Aaj Ka Panchang 29 August 2025: आज शुक्रवार यानी 29 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. शुक्रवार के दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से धन की दिक्कत और पैसे कमाने में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मां लक्ष्मी भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं. वहीं शुक्रवार दिन का आरंभ भौतिक सुख, प्रेम और सुंदरता के कारक कारक ग्रह शुक्र से होता है. आइए 29 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देख लें.

29 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (29 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
29 अगस्त 2025 को तिथि- भाद्रपद शुक्ल षष्ठी तिथि शाम 08:21 तक, फिर सप्तमी.
29 अगस्त 2025 को वार शुक्रवार है.
29 अगस्त 2025 को नक्षत्र- स्वाती नक्षत्र, सुबह 11:38 तक, फिर विशाखा नक्षत्र.
29 अगस्त 2025 को योग- ब्रह्म योग, दोपहर 02:13 तक, फिर इंद्र योग.

29 अगस्त 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
29 अगस्त 2025 को सूर्योदय सुबह 05:58 बजे. 
29 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:46 बजे.
29 अगस्त 2025 को चंद्रोदय: सुबह 11:13 बजे. 
29 अगस्त 2025 को रात को 10:16 बजे.
29 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
29 अगस्त 2025 को चंद्रमा तुला राशि में.

Add Zee News as a Preferred Source

29 अगस्त 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:02 बजे से लेकर दोपहर 12:52  बजे तक.
अमृत काल - प्रातः 04:42 बजे से लेकर प्रातः 06:30 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:36 बजे से लेकर सुबह 05:24  बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
29 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त
29 अगस्त 2025 को राहूकाल- सुबह 10:53 बजे से लेकर दोपहर 12:27 बजे तक.
29 अगस्त 2025 को यमगंड- दोपहर 3:35 बजे से लेकर शाम 5:09 बजे तक.
29 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - शाम 05:56 से लेकर शाम 07:44 बजे तक.
29 अगस्त 2025 को कुलिक - सुबह 7:45 से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.
29 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:42 से लेकर सुबह 09:32 बजे तक, दोपहर 12:52 बजे से लेकर दोपहर 01:42 बजे तक 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: जुड़वां केला होता है चमत्कारी, विष्णु लक्ष्मी केला घर लाकर करें धन-संपत्ति से जुड़ा यह उपाय!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
DNA Analysis
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
water
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
जानकी मंदिर कांग्रेस का है! बिहार चुनाव में सीता की जन्मभूमि बनेगी 'सियासी रणभूमि'
DNA
जानकी मंदिर कांग्रेस का है! बिहार चुनाव में सीता की जन्मभूमि बनेगी 'सियासी रणभूमि'
;