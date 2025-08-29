Aaj Ka Panchang: ये है 29 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज स्वाती नक्षत्र और ब्रह्म योग, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 29 August 2025: आज शुक्रवार यानी 29 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. शुक्रवार के दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से धन की दिक्कत और पैसे कमाने में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मां लक्ष्मी भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं. वहीं शुक्रवार दिन का आरंभ भौतिक सुख, प्रेम और सुंदरता के कारक कारक ग्रह शुक्र से होता है. आइए 29 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देख लें.

29 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (29 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

29 अगस्त 2025 को तिथि- भाद्रपद शुक्ल षष्ठी तिथि शाम 08:21 तक, फिर सप्तमी.

29 अगस्त 2025 को वार शुक्रवार है.

29 अगस्त 2025 को नक्षत्र- स्वाती नक्षत्र, सुबह 11:38 तक, फिर विशाखा नक्षत्र.

29 अगस्त 2025 को योग- ब्रह्म योग, दोपहर 02:13 तक, फिर इंद्र योग.

29 अगस्त 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

29 अगस्त 2025 को सूर्योदय सुबह 05:58 बजे.

29 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:46 बजे.

29 अगस्त 2025 को चंद्रोदय: सुबह 11:13 बजे.

29 अगस्त 2025 को रात को 10:16 बजे.

29 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

29 अगस्त 2025 को चंद्रमा तुला राशि में.

Add Zee News as a Preferred Source

29 अगस्त 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:02 बजे से लेकर दोपहर 12:52 बजे तक.

अमृत काल - प्रातः 04:42 बजे से लेकर प्रातः 06:30 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:36 बजे से लेकर सुबह 05:24 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

29 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त

29 अगस्त 2025 को राहूकाल- सुबह 10:53 बजे से लेकर दोपहर 12:27 बजे तक.

29 अगस्त 2025 को यमगंड- दोपहर 3:35 बजे से लेकर शाम 5:09 बजे तक.

29 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - शाम 05:56 से लेकर शाम 07:44 बजे तक.

29 अगस्त 2025 को कुलिक - सुबह 7:45 से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.

29 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:42 से लेकर सुबह 09:32 बजे तक, दोपहर 12:52 बजे से लेकर दोपहर 01:42 बजे तक

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: जुड़वां केला होता है चमत्कारी, विष्णु लक्ष्मी केला घर लाकर करें धन-संपत्ति से जुड़ा यह उपाय!