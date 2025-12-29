Aaj Ka Panchang: ये है 29 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज नवमी तिथि पर परिघ योग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 29 December 2025: सोमवार यानी 29 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को महादेव की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त सोमवार को महादेव की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुख दूर होते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त होती है. घर में धन समृद्धि आती है. इस दिन शाम के समय चंद्रदेव की पूजा करने व अर्घ्य देने से कुंडली से चंद्रदोष दूर होता है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो मन और माता के कारक हैं. आइए 29 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

29 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (29 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

29 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष शुक्ल नवमी तिथि सुबह 10:12 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल दशमी तिथि.

29 दिसंबर 2025 को वार सोमवार है.

29 दिसंबर 2025 को रेवती नक्षत्र सुबह 07:40 बजे तक. इसके बाद अश्विनी नक्षत्र.

29 दिसंबर 2025 को योग- परिघ योग सुबह 07:36 बजे तक. इसके बाद शिव योग.

29 दिसंबर 2025 को करण- कौलव सुबह 10:12 बजे तक इसके बाद तैतिल रात 09:06 बजे तक, इसके बाद गर.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

29 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:11 बजे.

29 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:46 बजे.

29 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर 01:07 बजे.

30 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त रात 02:29 बजे.

29 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

29 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का सुबह 07:40 बजे तक मीन राशि में संचरण, इसके बाद मेष राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

29 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

29 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:07 बजे से लेकर दोपहर 12:49 बजे तक.

29 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 11:21 बजे से लेकर सुबह 12:50 बजे तक.

29 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:35 से लेकर सुबह 06:23 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

29 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

29 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 8:30 से लेकर सुबह 09:50 बजे तक

29 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 11:09 से लेकर दोपहर 12:28 बजे तक.

29 दिसंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 01:48 से लेकर शाम 03:07 बजे तक.

29 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:49 से लेकर दोपहर 01:32 बजे तक. दोपहर 02:56 से लेकर शाम 03:39 बजे तक.

29 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- रात 02:20 से लेकर प्रातः 03:50 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

