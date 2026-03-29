Aaj Ka Panchang: ये है 29 मार्च का दैनिक पंचांग, आज कामदा एकादशी व्रत, जानें राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang 29 March 2026: आज यानी 29 मार्च 2026, रविवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, योग कौन सा होगा, नक्षत्र और मुहूर्त कौन-कौन से होंगे. आज व्रत-त्योहार क्या होगा. ये सारी जानकारियां हालिस करने के लिए पंचांग देखना होगा. ऐसे में आइए जानें आज का दैनिक पंचांग क्या बताता है.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज रविवार है जो सूर्य से होता है. सूर्य आत्मा, पिता और यश के कारक हैं. रविवार के दिन दुर्गा जी की पूजा की जाती है. जो भी भक्त आज दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनको शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आज रविवार के दिन सुबह सुर्योदय होते ही सूर्यदेव को विधि-विधान से अर्घ्य देने से जीवन के संकटों का नाश होता है और दूर तक प्रसिद्धि होती है. इस उपाय से कुंडली से सूर्य का बुरा प्रभाव दूर होता है. 29 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग आइए जानें.

29 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (29 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

29 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र एकादशी तिथि सुबह 07:46 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल द्वादशी तिथि.

29 मार्च 2026 को वार- रविवार.

29 मार्च 2026 को नक्षत्र- आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 02:37 बजे तक. इसके बाद मघा.

29 मार्च 2026 को योग- धृति योग शाम 06:19 बजे तक. इसके बाद शूल योग.

29 मार्च 2026 को करण- विष्टि सुबह 07:46 बजे तक, इसके बाद बव रात 07:25 बजे तक, इसके बाद बालव.

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29 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

29 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:26 बजे.

29 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:37 बजे.

29 मार्च 2026 को चंद्रोदय दोपहर 03:24 बजे.

30 मार्च 2026 को चंद्रस्त तड़के सुबह 04:33 बजे.

29 मार्च 2026 को ग्रहों के राज सूर्य का मीन राशि में संचरण हो रहा है.

29 मार्च 2026 को चंद्रमा का दोपहर 02:37 बजे तक कर्क राशि में संचरण होगा और फिर सिंह राशि में प्रवेश.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

29 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

29 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:07 बजे से लेकर दोपहर 12:56 बजे तक.

29 मार्च 2026 को अमृत काल- दोपहर 01:01 बजे से लेकर दोपहर 02:36 बजे तक.

29 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:49 से लेकर सुबह 05:37 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

29 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

29 मार्च 2026 को राहुकाल- शाम 05:05 बजे से लेकर शाम 06:37 बजे तक.

29 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:31 बजे से लेकर दोपहर 02:03 बजे तक.

29 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 03:34 बजे से लेकर शाम 5:05 बजे तक.

29 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:59 बजे से शाम 05:48 बजे तक.

29 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- तड़के प्रातः 02:42 बजे से लेकर सुबह 04:19 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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