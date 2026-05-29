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Hindi Newsधर्म29 May 2026 Ka Panchang: पुरुषोत्‍तम महीने के 13वें दिन बना परिघ योग का संयोग, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त

29 May 2026 Ka Panchang: पुरुषोत्‍तम महीने के 13वें दिन बना परिघ योग का संयोग, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त

Panchang 29 May 2026: पुरुषोत्‍तम महीने का 13 वां दिन है यानी कि आज भी त्रयोदशी तिथि व्‍याप्‍त रहेगी. वहीं परिघ योग और स्‍वाति नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है. देखें पूरा पंचांग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 29, 2026, 05:00 AM IST
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29 May 2026 Ka Panchang: पुरुषोत्‍तम महीने के 13वें दिन बना परिघ योग का संयोग, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 29 May 2026: ज्‍येष्‍ठ अधिकमास की त्रयोदशी तिथि पर परिघ योग बन रहा है. साथ ही स्‍वाति नक्षत्र और फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा तुला राशि में ही संचरण करेंगे. बुध और गुरु एक-दूसरे से 30 डिग्री पर रहकर द्विद्वादश योग बनाएंगे. साथ ही शुक्रवार का दिन है, जिसमें मां लक्ष्‍मी की विधिवत तरीके से पूजा करें. देखिए आज का पूरा पंचांग. 

29 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 29 May 2026)   

आज की तिथि - 29 मई 2026 की सुबह 09:50 बजे तक त्रयोदशी तिथि रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी. 

आज का वार - शुक्रवार. 

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आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में रहेगा. 

आज का नक्षत्र - सुबह 10:37 बजे तक स्‍वाति नक्षत्र रहेगा और इसके बाद विशाखा नक्षत्र रहेगा. 

आज के योग - तड़के सुबह 03:54 बजे से परिघ योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा. 

(यह भी पढ़ें: वट पूर्णिमा व्रत मई में रखा जाएगा या जून में? जानिए सही तारीख और कन्‍फ्यूजन की वजह

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:45 बजे 
सूर्यास्त - शाम 07:03 बजे
चन्द्रोदय - शाम 05:33 बजे
चन्द्रास्त - 30 मई की सुबह 04:31 बजे 

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

करण

तैतिल - 28 मई की रात 08:52 बजे से 29 मई की सुबह 09:51 बजे तक
गर - 29 मई की सुबह 09:51 बजे से रात 10:53 बजे तक
वणिज - 29 मई की रात 10:53 बजे से  30 मई की सुबह 11:58 बजे तक

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक
अमृत काल - तड़के सुबह 03:32 बजे से 05:19 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाज - सुबह 10:44 बजे से 12:24 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:43 बजे से शाम 05:23 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:25 बजे से 09:04 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:24 बजे से 09:18 बजे तक, दोपहर 12:50 बजे से 01:44 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 04:51 बजे से 06:38 बजे तक 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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