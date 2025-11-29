Aaj Ka Panchang: ये है 29 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र और हर्षण योग, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 29 November 2025: शनिवार का दिन यानी 29 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. किसी भी तरह के धन संकट जीवन में नहीं रह जाता है और शनिदोष से मुक्ति मिलती है. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में शनिदोष का प्रभाव कम होता है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल के कारक हैं. आइए 29 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

29 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (29 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

29 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी तिथि रात 11:15 बजे तक, इसके बाद दशमी तिथि.

29 नवंबर 2025 को वार शनिवार है.

29 नवंबर 2025 को पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र रात 02:22 बजे तक इसके बाद उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र.

29 नवंबर 2025 को योग- हर्षण योग सुबह 09:26 बजे तक. इसके बाद वज्र योग.

29 नवंबर 2025 को करण- करण सुबह 11:51 बजे तक. इसके बाद कौलव रात 11:15 बजे तक. इसके बाद तैतिल.

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति

29 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:53 बजे.

29 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.

29 नवंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर 01:22 बजे.

30 नवंबर 2025 को चंद्रास्त रात 01:38 बजे.

29 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.

29 नवंबर 2025 को रात 08:33 बजे तक चंद्रमा का कुंभ राशि में संचरण, इसके बाद मीन राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

29 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

29 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:36 बजे तक.

29 नवंबर 2025 को अमृत काल- शाम 06:30 बजे से लेकर रात 08:04 बजे तक.

29 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:18 से लेकर सुबह 06:06 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

29 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

29 नवंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 09:34 से लेकर सुबह 10:54 बजे तक

29 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 01:35 से लेकर दोपहर 02:55 बजे तक.

29 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 06:54 से लेकर सुबह 08:14 बजे तक.

29 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:19 से लेकर सुबह 09:02 बजे तक.

29 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 09:06 से लेकर सुबह 10:40 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Gayatri Mantra Niyam: पीरियड्स में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं, जानिए इसके पीछे का तथ्य!

और पढ़ें- Astro Tips: दूल्हा-दुल्हन के सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भूलकर भी न दें ये गिफ्ट, शादी के सीजन में जानें क्या हैं वो चीजें!

और पढ़ें- Dhanu Sankranti 2025: इस साल कब है धनु संक्रांति? नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और सूर्यदेव की पूजा विधि!