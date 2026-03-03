Aaj Ka Panchang: ये है 3 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज लगेगा चंद्र ग्रहण, राहुकाल कब? जानें

Aaj Ka Panchang 3 March 2026: आज यानी 3 मार्च 2026 को मंगलवार है. आज चंद्र ग्रहण रहने वाला है जो कि भारत में भी देखा जाएगा. इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 06.23 से इस ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा. आज का दिन शुभ होगा या नहीं यह जानने के लिए पूरा पंचाग देखना होगा. आज नक्षत्र, करण क्या होगा, राहुकाल का समय क्या होगा आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज मंगलवार के दिन की शुरुआत मंगल ग्रह से होता है जो साहस और भूमि के कारक हैं. इस दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है. जो भी भक्त आज हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं उनके जीवन की समस्याओं का अंत होने लगता है. मंगल को कुंडली में मजबूत करने के लिए मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए. इससे शौर्य बढ़ेगा और भय दूर होगा. आइए जानें 3 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग क्या कहता है.

3 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (3 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

3 मार्च 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि शाम 05:07 बजे तक, इसके बाद प्रतिपदा तिथि.

3 मार्च 2026 को वार मंगलवार.

3 मार्च 2026 को नक्षत्र- मघा नक्षत्र सुबह 07:31 बजे तक. इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र.

3 मार्च 2026 को योग- सुकर्मा योग सुबह 10:34 बजे तक. इसके बाद धृति योग.

3 मार्च 2026 को करण- बव शाम 05:56 बजे तक, बालव सुबह 04:54 बजे तक, इसके बाद कौलव.

Add Zee News as a Preferred Source

3 मार्च 2026 की विशेष घटना

3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्रग्रहण लगने वाला है. Lunar Eclipse 2026 Timing

कब से शुरू होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण-

सूतक काल कब से तक होगा- सुबह 06:23 बजे से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक.

चंद्र ग्रहण की शुरुआत- दोपहर 03:20 बजे से.

पूर्ण चंद्र ग्रहण का समय- शाम 05:04 बजे.

चंद्र ग्रहण का समापन- शाम 06:46 बजे.

3 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

3 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:50 बजे.

3 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:26 बजे.

3 मार्च 2026 को चंद्रोदय दोपहर 06:30 बजे.

4 मार्च 2026 को चंद्रस्त सुबह 07:07 बजे.

3 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

3 मार्च 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात सिंह राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

3 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

3 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:15 से लेकर दोपहर 01:02 बजे तक

3 मार्च 2026 को अमृत काल- बीच रात 01:12 से लेकर तड़के सुबह 02:49 बजे तक.

3 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:13 से लेकर सुबह 06:01 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

3 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

3 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 03:32 बजे से लेकर शाम 04:59 बजे तक.

3 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 09:44 बजे से लेकर सुबह 11:11 बजे तक.

3 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 12:38 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.

3 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:09 बजे से सुबह 09:56 बजे तक. सुबह 11:24 बजे से शाम 12:13 बजे तक.

3 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 03:33 बजे से लेकर सुबह 05:09 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Chandra Grahan 2026: क्या होता है ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण, भारत में कितने मिनट तक दिखेगा और किस राशि में लगेगा? जानिए डीटेल

और पढ़ें- Shukra Gochar 2026: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में शुक्र का होगा गोचर, 4 राशिवाले पाएंगे अथाह धन प्रेम और बड़ी सफलता

और पढ़ें- Rahu Gochar 2026: शतभिषा नक्षत्र के प्रथम पद में राहु का गोचर अचानक दिलाएगा कामयाबी, बढ़ जाएगी कमाई और शोहरत!