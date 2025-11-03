Aaj Ka Panchang: ये है 3 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज सोम प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 3 November 2025: सोमवार का दिन यानी 3 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त महादेव की पूजा करते हैं और चंद्रदेव की आराधना कर उन्हें शाम के समय अर्घ्य देते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है और मानसिक तलाव दूर होता है. जातक को चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है. कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो मन और माता के कारक हैं. आइए 3 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

3 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (3 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

3 नवंबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 02:06 तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि.

3 नवंबर 2025 को वार सोमवार है.

3 नवंबर 2025 को नक्षत्र उत्तरभाद्रपदा शाम 03:05 बजे तक, इसके बाद रेवती नक्षत्र.

3 नवंबर 2025 को योग- हर्षण योग शाम 07:39 बजे, इसके बाद वज्र योग.

3 नवंबर 2025 को करण- कौलव शाम 03:41 बजे तक. इसके बाद तैतिल रात 02:06 तक, इसके बाद गर.

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति

3 नवंबर 2025 को सूर्यदय सुबह 06:37 बजे.

3 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:43 बजे.

3 नवंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर को 04:03 बजे.

4 नवंबर 2025 को चंद्रस्त प्रातः को 04:57 बजे.

3 नवंबर 2025 को सूर्य का तुला राशि में संचरण.

3 नवंबर 2025 को पूरा दिन मीन राशि में चंद्रमा का संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

3 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार

3 नवंबर 2025 को सोम प्रदोष व्रत है.

3 नवंबर 2025 को विश्वेश्वर व्रत है.

3 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

3 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:01 से लेकर सुबह 05:49 बजे तक

3 नवंबर 2025 को अमृत मुहूर्त- सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:21 बजे तक.

3 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:48 से लेकर सुबह 12:32 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

3 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

3 नवंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 8:00 से लेकर सुबह 9:23 बजे तक

3 नवंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 10:47 से लेकर दोपहर 12:10 बजे तक.

3 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 01:33 से लेकर दोपहर 02:56 बजे तक.

3 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:32 से लेकर दोपहर 01:17 बजे तक. दोपहर 02:45 से लेकर शाम 03:30 बजे तक.

3 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- रात 01:49 से लेकर प्रातः 03:15 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

