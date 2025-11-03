Advertisement
trendingNow12983951
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 3 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज सोम प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 3 November 2025: 3 नवंबर का दिन महादेव और चंद्र देव की कृपा से अति शुभ होता है. सोमवार के दिन चंद्रदेव और महादेव की पूजा की जाती है. 3 नवंबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 03, 2025, 05:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 3 November 2025: सोमवार का दिन यानी 3 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त महादेव की पूजा करते हैं और चंद्रदेव की आराधना कर उन्हें शाम के समय अर्घ्य देते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है और मानसिक तलाव दूर होता है. जातक को चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है. कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो मन और माता के कारक हैं. आइए 3 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

3 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (3 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
3 नवंबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 02:06 तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि.
3 नवंबर 2025 को वार सोमवार है.
3 नवंबर 2025 को नक्षत्र उत्तरभाद्रपदा शाम 03:05 बजे तक, इसके बाद रेवती नक्षत्र.
3 नवंबर 2025 को योग- हर्षण योग शाम 07:39 बजे, इसके बाद वज्र योग.
3 नवंबर 2025 को करण- कौलव शाम 03:41 बजे तक. इसके बाद तैतिल रात  02:06 तक, इसके बाद गर.

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति 
3 नवंबर 2025 को सूर्यदय सुबह 06:37 बजे. 
3 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:43 बजे.
3 नवंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर को 04:03 बजे.
4 नवंबर 2025 को चंद्रस्त प्रातः को 04:57 बजे.
3 नवंबर 2025 को सूर्य का तुला राशि में संचरण.
3 नवंबर 2025 को पूरा दिन मीन राशि में चंद्रमा का संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

3 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार
3 नवंबर 2025 को सोम प्रदोष व्रत है.
3 नवंबर 2025 को  विश्वेश्वर व्रत है.

3 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
3 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:01 से लेकर  सुबह 05:49 बजे तक
3 नवंबर 2025 को अमृत मुहूर्त- सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:21 बजे तक.
3 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:48 से लेकर सुबह 12:32 बजे तक.  

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
3 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
3 नवंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 8:00 से लेकर सुबह 9:23 बजे तक
3 नवंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 10:47 से लेकर दोपहर 12:10 बजे तक.
3 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 01:33 से लेकर दोपहर 02:56 बजे तक.
3 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:32 से लेकर दोपहर 01:17 बजे तक. दोपहर 02:45 से लेकर शाम 03:30 बजे तक.
3 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- रात 01:49 से लेकर प्रातः 03:15 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vastu Dosh Ke Upay: फिटकरी का एक टुकड़ा घर का वास्तु कर देगा चकाचक, इन टोटकों से मिट जाएंगे सारे रोग और दोष!

और पढ़ें- Shaligram Ji Ki Aarti: शालिग्राम भगवान की आरती, शालिग्राम सुनो विनती मेरी...

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
Kerala
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
Indian Army
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात
McDonalds
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात
किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है रंग
Beautiful Lakes In India
किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है रंग
किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत
Ajit Pawar
किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल-टीचर पर संगीन इल्जाम
Scorpion
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल-टीचर पर संगीन इल्जाम
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!
AIR INDIA
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!
पश्चिम बंगाल में BSF के जवानों ने किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटा, इलाके में तनाव
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में BSF के जवानों ने किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटा, इलाके में तनाव
मुंबई तर-बतर, उत्तर भारत बना गैस चैंबर; क्या बरसेगी राहत की बारिश, जानें मौसम अपडेट
weather update
मुंबई तर-बतर, उत्तर भारत बना गैस चैंबर; क्या बरसेगी राहत की बारिश, जानें मौसम अपडेट
खराब मौसम, तेज हवाएं, फिर भी नहीं मानी हार... 'नए भारत' ने कैसे स्पेस में बजाया डंका
isro news
खराब मौसम, तेज हवाएं, फिर भी नहीं मानी हार... 'नए भारत' ने कैसे स्पेस में बजाया डंका