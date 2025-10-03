Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 3 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज पापांकुशा एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 3 October 2025: 03 अक्टूबर का दिन लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ होता है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. शुक्रवार को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा. आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Oct 03, 2025, 05:59 AM IST
3 October 2025 Ka Panchang
3 October 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 03 October 2025: शुक्रवार के दिन यानी 3 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में धन और अनेक सफलताएं प्राप्त होती हैं, व्यक्ति सुख में जीवन जीता है. शुक्रदोष से मुक्ति पाने के लिए शुक्रवार का व्रत रखा जाता है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो भौतिक सुख और सुख का कारक है. 3 अक्टूबर को एकादशी व्रत है. आइए 3 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

3 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (3 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
3 अक्टूबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि.
3 अक्टूबर 2025 को वार शुक्रवार है.
3 अक्टूबर 2025 को श्रवण नक्षत्र सुबह 09:34 बजे तक और फिर धनिष्ठा नक्षत्र.
3 अक्टूबर 2025 को योग- धृति रात 09:45 बजे तक इसके बाद शूल योग.

3 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार
3 अक्टूबर 2025 को पंपाकुशा एकादशी व्रत रखा जाएगा.

3 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
3 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:323 बजे. 
3 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:08 बजे.
3 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय दोपहर को 03:034 बजे.
4 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 03:11 बजे.
3 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.
3 अक्टूबर 2025 को रात 09:27 बजे तक चंद्रमा का मकर राशि में संचरण, इसके बाद कुंभ राशि में गोचर.

3 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:53 बजे से लेकर दोपहर 13:39 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:47 बजे से लेकर सुबह 05:35 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - रात 10:55 बजे से लेकर रात 12:29 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
3 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
3 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 10:47 बजे से लेकर दोपहर 12:15 बजे तक.
3 अक्टूबर 2025 को यमगंड- शाम 3:12 बजे से लेकर शाम 4:40 बजे तक.
3 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 7:51 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.
3 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:44 बजे से लेकर सुबह 09:31 बजे तक. दोपहर 12:39 बजे से लेकर दोपहर 01:26 बजे तक.
3 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 01:17 बजे से लेकर दोपहर 03:54 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Garuda Purana: शख्स झूठा है या सच्चा, पता लगाने के लिए गरुड़ पुराण की इन बातों पर करें गौर, नहीं खाएंगे धोखा!

और पढ़ें- Vastu Tips: मांग मांगकर इस्तेमाल करते हैं ये 5 चीजें तो हो जाएं सावधान, नहीं तो दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी!

;