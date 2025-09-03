Aaj Ka Panchang: ये है 3 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज परिवर्तिनी एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 03 September 2025: आज बुधवार यानी 03 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ है. बुधवार को गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा की जाती है. बुधवार के दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं और बुधवार का व्रत करते हैं उनकी बुद्धि में विकास होता है और व्यापार में वृद्धि होती है. गणेश जी की पूजा करने से कुंडली बुध ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है और गणेश जी साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. बुधवार दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बुद्धि, व्यापार और वाणी का कारक ग्रह है. आइए 3 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

3 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (3 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

3 सितंबर 2025 को तिथि- दशमी - एकादशी प्रातः 04:21, सितंबर 04 तक, इसके बाद द्वादशी.

3 सितंबर 2025 को वार बुधवार है.

3 सितंबर 2025 को नक्षत्र- पूर्वाषाढा रात 11:08 तक, इसके बाद उत्तराषाढा.

3 सितंबर 2025 को योग- आयुष्मान् शाम 04:17 बजे तक, इसके बाद सौभाग्य योग.

3 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- परिवर्तिनी एकादशी व्रत

3 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

3 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:00 बजे.

3 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:40 बजे.

3 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: दोपहर 3:42 बजे.

3 सितंबर 2025 को रात को 2:26 बजे.

3 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

3 सितंबर 2025 को चंद्रमा- धनु के बाद मकर राशि में संचार.

3 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - नहीं है.

अमृत काल - शाम 06:04 बजे से लेकर शाम 07:45 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:37 बजे से लेकर सुबह 05:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

3 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

3 सितंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 12:26 बजे से लेकर दोपहर 1:59 बजे तक.

3 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 7:46 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.

3 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 10:53 बजे से लेकर दोपहर 12:26 बजे तक

3 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:01 बजे से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक.

3 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 07:58 बजे से लेकर सुबह 09:39 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

