/Panchang 3 September 2026: सर्वार्थसिद्धि योग में दिन की शुरुआत, जानें क्या हैं शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब से कब तक

3 September 2026 ka Panchang: आज 3 सितंबर 2026 को गुरुवार दिन है और इस दिन के स्वामी भगवान विष्णु हैं. यह दिन गुरु बृहस्पति से शुरू होता है. ऐसे में गुरुवार के दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं उनके भाग्य खुल जाते हैं. जीवन की बाधाओं का अंत होता है और दुख दूर होते हैं. कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है. आइए दैनिक पंचाग में जानें आज कौन से शुभ योग बन रहे हैं, राहुकाल आज कब से कब तक रहने वाला है.
3 सितंबर 2026 की तिथि- भाद्रपद कृष्ण सप्तमी तिथि तड़के 02:25 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि.
3 सितंबर 2026 का वार - गुरुवार
3 सितंबर 2026 का नक्षत्र - कृत्तिका नक्षत्र तड़के रात 12:29 बजे तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा.
3 सितंबर 2026 को योग- व्याघात योग शाम 06:32 बजे तक, इसके बाद व्याघात योग का प्रारंभ होगा
3 सितंबर 2026 को करण- गर दोपहर 03:27 बजे तक, इसके बाद बव.
3 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:13 बजे तक
3 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:39 बजे तक
3 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - शाम 10:48 बजे
4 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - सुबह 01:00 बजे
3 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
3 सितंबर 2026 को चंद्रमा का सुबह 07:25 बजे तक मेष राशि में संचरण, इसके बाद वृष राशि में गोचर.
(जगह के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या फिर सेकेंड का अंतर हो सकता है.)
3 सितंबर 2026 को अमृत काल - दोपहर 12:01 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक.
3 सितंबर 2026 को अमृत काल - रात 10:12 बजे से रात 11:43 बजे तक.
3 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:37 बजे से सुबह 05:25 बजे तक.
3 सितंबर 2026 को सर्वार्थसिद्धि योग- बीत रात 01:43 बजे से लेकर सुबह 06:13 बजे तक.
3 सितंबर 2026 को राहुकाल - दोपहर 01:59 बजे से दोपहर 03:32 बजे तक
3 सितंबर 2026 को यम गण्ड - सुबह 06:13 बजे से सुबह 07:46 बजे तक
3 सितंबर 2026 को कुलिक - सुबह 9:19 बजे से दोपहर 10:53 बजे तक
3 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 10:22 बजे से सुबह 11:11 बजे तक. दोपहर 10:22 बजे से शाम 11:11 बजे तक.
3 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 01:06 बजे से दोपहर 02:37 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)