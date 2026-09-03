/Panchang 3 September 2026: सर्वार्थसिद्धि योग में दिन की शुरुआत, जानें क्या हैं शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब से कब तक

3 September 2026 ka Panchang: आज 3 सितंबर 2026 को गुरुवार दिन है और इस दिन के स्वामी भगवान विष्णु हैं. यह दिन गुरु बृहस्पति से शुरू होता है. ऐसे में गुरुवार के दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं उनके भाग्य खुल जाते हैं. जीवन की बाधाओं का अंत होता है और दुख दूर होते हैं. कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है. आइए दैनिक पंचाग में जानें आज कौन से शुभ योग बन रहे हैं, राहुकाल आज कब से कब तक रहने वाला है.