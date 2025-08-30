Aaj Ka Panchang: ये है 30 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज ललिता सप्तमी, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 30 August 2025: आज शनिवार यानी 30 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा की जाती है. शनिवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उनकी कुंडली से शनिदोष दूर होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. हनुमान जी भक्त के सभी भय दूर करते हैं. शनिवार के दिन का आरंभ कर्मफलदाता और न्याय के कारक ग्रह शनि से होता है. आइए 30 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देख लें.

30 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (30 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

30 अगस्त 2025 को तिथि- भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तिथि रात 10:46 तक, फिर अष्टमी.

30 अगस्त 2025 को वार शनिवार है.

30 अगस्त 2025 को नक्षत्र- विशाखा नक्षत्र दोपहर 02:37 तक, इसके बाद अनुराधा.

30 अगस्त 2025 को योग- इन्द्र योग दोपहर 03:09 तक, इसके बाद वैधृति योग.

30 अगस्त 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

30 अगस्त 2025 को सूर्योदय सुबह 05:58 बजे.

30 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:45 बजे.

30 अगस्त 2025 को चंद्रोदय: दोपहर 12:14 बजे.

30 अगस्त 2025 को रात को 10: 48 बजे.

30 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

30 अगस्त 2025 को चंद्रमा तुला राशि में सुबह 07:53 बजे तक, इसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर.

30 अगस्त 2025 को व्रत त्योहार- आज ललिता सप्तमी है.

30 अगस्त 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:56 बजे से लेकर दोपहर 12:47 बजे तक.

अमृत काल - प्रातः 05:49 बजे से लेकर 31 अगस्त सुबह 07:37 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:28 बजे से लेकर सुबह 05:13 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

30 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त

30 अगस्त 2025 को राहूकाल- सुबह 09:10 बजे से लेकर दोपहर 10:46 बजे तक.

30 अगस्त 2025 को यमगंड- दोपहर 01:57 बजे से लेकर दोपहर 03:33 बजे तक.

30 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - शाम 07:05 से लेकर शाम 08:53 बजे तक.

30 अगस्त 2025 को गुलिक - सुबह 05:58 से लेकर सुबह 07:34 बजे तक.

30 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 05:58 से लेकर सुबह 06:49 बजे तक, सुबह 06:49 बजे से लेकर सुबह 07:40 बजे तक

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

