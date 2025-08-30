Aaj Ka Panchang: ये है 30 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज ललिता सप्तमी, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!
Advertisement
trendingNow12901981
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 30 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज ललिता सप्तमी, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 30 August 2025: 30 अगस्त का दिन शुभ सिद्ध होने वाला है. आज शनिवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है. आज अशुभ मुहूर्त कौन से होंगे और नक्षत्र व योग क्या होगा सब जानेंगे. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 30, 2025, 06:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

30 August 2025 Ka Panchang
30 August 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 30 August 2025: आज शनिवार यानी 30 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा की जाती है. शनिवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उनकी कुंडली से शनिदोष दूर होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.  हनुमान जी भक्त के सभी भय दूर करते हैं. शनिवार के दिन का आरंभ कर्मफलदाता और न्याय के कारक ग्रह शनि से होता है. आइए 30 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देख लें.

30 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (30 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
30 अगस्त 2025 को तिथि- भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तिथि रात 10:46 तक, फिर अष्टमी.
30 अगस्त 2025 को वार शनिवार है.
30 अगस्त 2025 को नक्षत्र- विशाखा नक्षत्र दोपहर 02:37 तक, इसके बाद अनुराधा.
30 अगस्त 2025 को योग- इन्द्र योग दोपहर 03:09 तक, इसके बाद वैधृति योग.

30 अगस्त 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
30 अगस्त 2025 को सूर्योदय सुबह 05:58 बजे. 
30 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:45 बजे.
30 अगस्त 2025 को चंद्रोदय: दोपहर 12:14 बजे. 
30 अगस्त 2025 को रात को 10: 48 बजे.
30 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
30 अगस्त 2025 को चंद्रमा तुला राशि में सुबह  07:53 बजे तक, इसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर.

Add Zee News as a Preferred Source

30 अगस्त 2025 को व्रत त्योहार- आज ललिता सप्तमी है.

30 अगस्त 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:56 बजे से लेकर दोपहर 12:47  बजे तक.
अमृत काल - प्रातः 05:49 बजे से लेकर 31 अगस्त सुबह 07:37 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:28 बजे से लेकर सुबह 05:13  बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
30 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त
30 अगस्त 2025 को राहूकाल- सुबह 09:10 बजे से लेकर दोपहर 10:46 बजे तक.
30 अगस्त 2025 को यमगंड- दोपहर 01:57 बजे से लेकर दोपहर 03:33 बजे तक.
30 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - शाम 07:05 से लेकर शाम 08:53 बजे तक.
30 अगस्त 2025 को गुलिक - सुबह 05:58 से लेकर सुबह 07:34 बजे तक.
30 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 05:58 से लेकर सुबह 06:49 बजे तक, सुबह 06:49 बजे से लेकर सुबह 07:40 बजे तक 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: पूजा करते समय छींक आना शुभ या अशुभ? जानिए धार्मिक कार्यों पर क्या पड़ता है इसका असर

और पढ़ें- Premanand Ji Maharaj: क्या बिस्तर पर बैठकर नाम जप करना सही? प्रेमानंद जी महाराज ने इस बारे में क्या सुझाया

और पढ़ें- Astro Tips: जुड़वां केला होता है चमत्कारी, विष्णु लक्ष्मी केला घर लाकर करें धन-संपत्ति से जुड़ा यह उपाय! 

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
;