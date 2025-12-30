Aaj Ka Panchang: ये है 30 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज पौष पुत्रदा एकादशी, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 30 December 2025: मंगलवार यानी 30 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुख दूर होते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है. संकट दूर होते हैं और कुंडली से मंगलदोष दूर होता है. मंगलवार का दिन मंगल से शुरू होता है जो शौर्य, साहस और भूमि के कारक ग्रह हैं. आइए 30 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

30 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (30 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

30 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष शुक्ल दशमी तिथि सुबह 07:51 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल एकादशी तिथि.

30 दिसंबर 2025 को वार मंगलवार है.

30 दिसंबर 2025 को भरणी नक्षत्र प्रातः 03:58 बजे तक. इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र.

30 दिसंबर 2025 को योग- सिद्ध योग सुबह 01:01 बजे तक. इसके बाद साध्य योग.

30 दिसंबर 2025 को करण- गर सुबह 07:51 बजे तक इसके बाद वणिज शाम 06:29 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

30 दिसंबर 2025 को व्रत त्योहार

30 दिसंबर 2025 को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

30 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:11 बजे.

30 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:47 बजे.

30 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर 01:49 बजे.

31 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त प्रातः 03:36 बजे.

30 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

30 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का मेष राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

30 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

30 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:08 बजे से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक.

30 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 11:34 बजे से लेकर रात 01:02 बजे तक.

30 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:35 से लेकर सुबह 06:23 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

30 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

30 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 03:08 से लेकर शाम 04:27 बजे तक

30 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 09:50 से लेकर सुबह 11:09 बजे तक.

30 दिसंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 12:29 से लेकर दोपहर 01:48 बजे तक.

30 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:18 से लेकर सुबह 10:01 बजे तक. रात 11:09 से लेकर रात 12:02 बजे तक.

30 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- प्रातः 02:49 से लेकर शाम 04:17 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

