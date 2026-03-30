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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 30 मार्च का दैनिक पंचांग, आज सोम प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 30 मार्च का दैनिक पंचांग, आज सोम प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब से कब तक

Panchang 30 March 2026: आज सोमवार का दिन है और आज का दिन चंद्रदेव व महादेव को समर्पित हैं. 30 मार्च 2026 को कौन से शुभ-अशुभ मुहूर्त और योग होंगे व नक्षत्र क्या है. आज के दिन राहुकाल कब तक होगा? आइए सबकुछ विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:25 AM IST
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Aaj Ka Panchang
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Aaj Ka Panchang 30 March 2026: आज यानी 30 मार्च 2026, सोमवार का दिन शुभ होगा या नहीं, आज योग कौन सा होगा, नक्षत्र व मुहूर्त कौन-कौन से होंगे. व्रत-त्योहार क्या होगा. ये सभी जानकारियां पाने के लिए आज का पंचांग देखना होगा. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग क्या बताता है.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज सोमवार है जो चंद्रमा से होता है. चंद्रमा माता और मन के कारक हैं. सोमवार के दिन महादेव की पूजा की जाती है. जो भी भक्त आज महादेव की पूजा करते हैं उनके दुख दूर होते हैं.  आज सोमवार के दिन शाम को चंद्रोदय होते ही चंद्रदेव को विधि-विधान से अर्घ्य देने से मन शांत रहता है. कुंडली से चंद्रमा का बुरा प्रभाव दूर होता है. आइए 30 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग जानें.

30 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (30 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
30 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र द्वादशी तिथि सुबह 07:09 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि.
30 मार्च 2026 को वार- सोमवार.
30 मार्च 2026 को नक्षत्र- मघा नक्षत्र दोपहर 02:47 बजे तक. इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी.
30 मार्च 2026 को योग- शूल योग शाम 04:51 बजे तक. इसके बाद गण्ड योग.
30 मार्च 2026 को करण- बालव सुबह 07:10 बजे तक, इसके बाद कौलव रात 07:00 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

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30 मार्च 2026 को व्रत-त्योहार
30 मार्च 2026 को सोम प्रदोष व्रत

30 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
30 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:25 बजे. 
30 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:37 बजे.
30 मार्च 2026 को चंद्रोदय दोपहर 04:21 बजे.
31 मार्च 2026 को चंद्रस्त तड़के सुबह 05:07 बजे.
30 मार्च 2026 को ग्रहों के राज सूर्य का मीन राशि में संचरण हो रहा है.
30 मार्च 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन रात सिंह राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

30 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
30 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:06 बजे से लेकर दोपहर 12:55 बजे तक.
30 मार्च 2026 को अमृत काल- दोपहर 12:21 बजे से लेकर दोपहर 01:58 बजे तक.
30 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:48 से लेकर सुबह 05:36 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
30 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
30 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 07:56 बजे से लेकर सुबह 09:28 बजे तक.
30 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 10:59 बजे से लेकर दोपहर 12:31 बजे तक.
30 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 02:02 बजे से लेकर दोपहर 03:34 बजे तक. 
30 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:55 बजे से दोपहर 01:44 बजे तक.  दोपहर 03:22 बजे से लेकर शाम 04:11 बजे तक.
30 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- रात 10:58 बजे से लेकर बीच रात 12:36 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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