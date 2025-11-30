Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 30 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 30 November 2025: 30 नवंबर का दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की कृपा से अति शुभ होता है. रविवार के दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा की जाती है. 30 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 30, 2025, 06:00 AM IST
30 November 2025 Ka Panchang
30 November 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 30 November 2025: रविवार का दिन यानी 30 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करते हैं और सूर्योदय के समय अर्घ्य देते हैं उनके व्यक्तित्व में निखार आता है. जीवन के दुखों का नाश होता है. किसी भी तरह के धन और नौकरी का संकट दूर होता है. सूर्यदोष से मुक्ति मिलती है. रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है. रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है जो पिता, यश और आत्मा के कारक हैं. आइए 30 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

30 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (30 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
30 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी तिथि रात 09:29 बजे तक, इसके बाद एकादशी तिथि.
30 नवंबर 2025 को वार रविवार है.
30 नवंबर 2025 को उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र रात 01:10 बजे तक इसके बाद रेवती नक्षत्र.
30 नवंबर 2025 को योग- वज्र योग सुबह 07:12 बजे तक. इसके बाद सिद्धि योग सुबह 04:21 तक, इसके बाद व्यातीपात योग.
30 नवंबर 2025 को करण- तैतिल सुबह 10:28 बजे तक. इसके बाद गर रात 09:29 बजे तक. इसके बाद वणिज. 

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति 
30 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:54 बजे. 
30 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.
30 नवंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर 01:56 बजे.
01 दिसंबर 2025 को चंद्रास्त रात 02:37 बजे.
30 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
30 नवंबर 2025 को चंद्रमा का मीन राशि में संचरण. 
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

30 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
30 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:54 से लेकर  दोपहर 12:36 बजे तक.
30 नवंबर 2025 को अमृत काल- शाम 08:36 बजे से लेकर रात 10:07 बजे तक.
30 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:19 से लेकर  सुबह 06:07 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
30 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
30 नवंबर 2025 को राहुकाल- शाम 4:15 से लेकर शाम 05:36 बजे तक
30 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 12:15 से लेकर दोपहर 01:35 बजे तक.
30 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 02:55 से लेकर शाम 04:15 बजे तक.
30 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:10 से लेकर शाम 04:53 बजे तक. 
30 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 11:29 से लेकर दोपहर 01:00 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Padma Shree Shubham

