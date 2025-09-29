Aaj Ka Panchang: ये है 30 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज माता महागौरी की आराधना, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 30 September 2025: आज मंगलवार के दिन यानी 30 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है. मंगलवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त होती हैं और व्यक्ति भय से मुक्त होता है. मंगलदोष से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी की पूजा करने से सभी दुख और परेशानियों का अंत होता है. कार्य सफल होता है.मंगलवार का व्रत करने से साधक उर्जावान होता है. मंगलवार का दिन मंगल देव से शुरू होता है जो उर्जा और रक्त के कारक हैं. 30 सितंबर को नवरात्रि की अष्टमी तिथि है. इस दिन देवी मां के स्वरूप माता कालरात्रि की आराधना की जाती है. आइए 30 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

30 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (30 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

30 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 06:06 बजे तक, उसके बाद नवमी .

30 सितंबर 2025 को वार मंगलवार है.

30 सितंबर 2025 को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 01 अक्टूबर, सुबह 08:06 तक.

30 सितंबर 2025 को योग- शोभन रात 01:00 बजे 30 सितंबर 2025 से लेकर 01 अक्टूबर 2025 रात 01:02 तक.

30 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार

30 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि. माता महागौरी की आराधना.

महाअष्टमी पर कन्या पूजन का पहला मुहूर्त- सुबह 05:01 बजे से लेकर सुबह 06:13 बजे तक.

दूसरा मुहूर्त सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:11 बजे तक.

अभिजीत मुहूर्त में भी कन्या पूजन किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

30 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

30 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:13 बजे.

30 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:08 बजे.

30 सितंबर 2025 को चंद्रदय दोपहर को 01:32 बजे.

01 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 12:12 बजे.

30 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

30 सितंबर 2025 को चंद्रमा का धनु राशि में संचार.

30 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:53 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:46 बजे से लेकर सुबह 05:34 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - प्रातः 02:55 बजे से लेकर प्रातः 04:38 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

30 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

30 सितंबर 2025 को राहूकाल- शाम 3:14 बजे से लेकर शाम 4:42 बजे तक.

30 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:48 बजे तक.

30 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 12:16 बजे से लेकर दोपहर 1:45 बजे तक.

30 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:43 बजे से लेकर दोपहर सुबह बजे तक. रात 11:03 बजे से लेकर रात 11:52 बजे तक.

30 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 04:36 बजे से लेकर शाम 06:19 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Baby Girl Names: माता महागौरी के नाम पर रखें बिटिया का नाम, जीवनभर बरसेगी आपकी लाडली पर मातारानी की कृपा!

और पढ़ें- Navratri Vivah Upay: मातारानी की कृपा से हाथ होंगे पीले, जल्द शादी के लिए करें नवरात्रि के बचे दिनों में ये उपाय!