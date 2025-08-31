Aaj Ka Panchang: ये है 31 अगस्त का पूरा दैनिक पंचांग, आज राधा अष्टमी का पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!
Aaj Ka Panchang: ये है 31 अगस्त का पूरा दैनिक पंचांग, आज राधा अष्टमी का पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 31 August 2025: 31 अगस्त का दिन शुभ सिद्ध होने वाला है. आज रविवार के दिन दुर्गा मां की पूजा की जाती है. आज शुभ मुहूर्त कौन से होंगे और नक्षत्र के साथ ही आज योग क्या होगा सब जानेंगे. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 31, 2025, 06:00 AM IST
31 August 2025 Ka Panchang
31 August 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 31 August 2025: आज रविवार यानी 31 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. रविवार के दिन सूर्य देव और दुर्गा मां की पूजा की जाती है. रविवार के दिन जो भी जातक सूर्य देव जी की पूजा करते हैं उनकी कुंडली सूर्य मजबूत होता है. सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. रविवार के दिन का आरंभ पिता और यश के कारक ग्रह सूर्य से होता है. आइए 31 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देख लें.

31 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (31 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
31 अगस्त 2025 को तिथि- अष्टमी तिथि रात 12:58, इसके बाद उपरांत नवमी.
31 अगस्त 2025 को वार रविवार है.
31 अगस्त 2025 को नक्षत्र- अनुराधा दोपहर 05:27 तक, इसके बाद ज्येष्ठा.
31 अगस्त 2025 को योग- वैधृति योग दोपहर 03:58 तक, उसके बाद विष्कुम्भ योग
31 अगस्त 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
31 अगस्त 2025 को सूर्योदय सुबह 06:12 बजे. 
31 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:41 बजे.
31 अगस्त 2025 को चंद्रोदय: दोपहर 01:02 बजे. 
31 अगस्त 2025 को रात को 11: 14 बजे.
31 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
31 अगस्त 2025 को चंद्रमा- वृश्चिक राशि पर संचार.

31 अगस्त 2025 को व्रत त्योहार
31 अगस्त 2025 को राधाष्टमी हैं.
31 अगस्त 2025 को दुर्गाष्टमी व्रत है.
31 अगस्त 2025 को महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ है.
31 अगस्त 2025 को दूर्वा अष्टमी है.

31 अगस्त 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:02 बजे से लेकर दोपहर 12:52 बजे तक.
अमृत काल - प्रातः 05:48 बजे से लेकर 31 अगस्त सुबह 07:35 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:36 बजे से लेकर सुबह 05:24 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
31 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त
31 अगस्त 2025 को राहूकाल- शाम 5:08 बजे से लेकर शाम 6:41 बजे तक.
31 अगस्त 2025 को यमगंड- दोपहर 12:27 बजे से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक.
31 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - रात 11:37 से लेकर रात 01:23 बजे तक.
31 अगस्त 2025 को कुलिक - दोपहर 3:34 से लेकर शाम 05:08 बजे तक.
31 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - रात 05:01 से लेकर  शाम 05:51 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Aaj Ka Panchang 31 August 2025

;