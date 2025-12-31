Aaj Ka Panchang: ये है 31 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र का संयोग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 31 December 2025: बुधवार यानी 31 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुख दूर होते हैं और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है. संकट दूर होते हैं और कुंडली से मंगलदोष दूर होता है. बुधवार का दिन मंगल से शुरू होता है जो शौर्य, साहस और भूमि के कारक ग्रह हैं. आइए 31 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

31 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (31 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

31 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष शुक्ल द्वादशी तिथि बीच रात 01:48 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल त्रयोदशी तिथि.

31 दिसंबर 2025 को वार बुधवार है.

31 दिसंबर 2025 को कृत्तिका नक्षत्र बीच रात 01:30 बजे तक. इसके बाद रोहिणी नक्षत्र.

31 दिसंबर 2025 को योग- साध्य योग रात 09:13 बजे तक. इसके बाद शुभ योग.

31 दिसंबर 2025 को करण- बव शाम 03:27 बजे तक इसके बाद बालव बीच रात 01:48 बजे तक, इसके बाद कौलव.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

31 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:12 बजे.

31 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:47 बजे.

31 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर 02:38 बजे.

01 जनवरी 2025 को चंद्रस्त प्रातः 04:46 बजे.

31 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

31 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का सुबह 09:23 बजे तक मेष राशि में संचरण. इसके बाद वृषभ राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

31 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

31 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- ...

31 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 11:19 बजे से लेकर रात 12:45 बजे तक.

31 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:36 से लेकर सुबह 06:24 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

31 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

31 दिसंबर 2025 को राहुकाल- दोपहर 12:29 से लेकर दोपहर 1:49 बजे तक

31 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 8:31 से लेकर सुबह 9:50 बजे तक.

31 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 11:10 से लेकर दोपहर 12:29 बजे तक.

31 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:51 बजे तक.

31 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- दोपहर 02:44 से लेकर शाम 04:10 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

