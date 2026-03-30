Aaj Ka Panchang 31 March 2026: आज 31 मार्च 2026, मंगलवार को भगवान महावीर की जयंती है. चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिन जैन धर्मावलंबी यह पर्व मनाते हैं. देखें आज के शुभ-अशुभ योग, मुहूर्त, ग्रह-गोचर आदि से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां.
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31 मार्च का पंचांग : चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था और हर साल इस दिन जैन धर्मावलंबी अपने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती मनाते हैं. इस दिन भगवान महावीर का विशेष अभिषेक और पूजन-अर्चन होता है. जुलूस और शोभायात्राएं निकाली जाती हैं. जैन मंदिरों में महावीर जयंती के मौके पर विशेष आयोजन होते हैं. इस साल 31 मार्च 2026, मंगलवार को महावीर जयंती है. साथ ही मंगलवार को बजरंगबली हनुमान की भी पूजा करने का विधान है. आइए 31 मार्च के पंचांग के जरिए जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, ग्रह गोचर, शुभ मुहूर्त, राहु काल आदि.
आज सूर्य मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे.
आज की तिथि - 31 मार्च 2026 की सुबह 06:56 बजे तक त्रयोदशी तिथि इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी जो कि 1 अप्रैल 2026 की सुबह 07:06 बजे तक रहेगी.
आज का वार - मंगलवार
आज का नक्षत्र - 31 मार्च की दोपहर 03:20 बजे तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र.
आज के योग - 31 मार्च की दोपहर 03:41 बजे तक गण्ड योग इसके बाद वृद्धि योग.
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सूर्योदय - सुबह 06:24 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:38 बजे
चन्द्रोदय - शाम 05:16 बजे
चन्द्रास्त - सुबह 1 अप्रैल की सुबह 05:39 बजे
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक
अमृत काल - सुबह 08:46 बजे से सुबह के 10:25 बजे तक
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:47 बजे से सुबह 05:35 बजे तक
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राहु काल - दोपहर 03:34 बजे से शाम 5:06 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:27 बजे से सुबह 10:59 तक
कुलिक - दोपहर 12:31 बजे से दोपहर 02:02 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:50 बजे से सुबह 09:39 तक, दोपहर 11:20 बजे से मध्यरात्रि 12:07 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 10:49 बजे से मध्यरात्रि 12:29 बजे तक
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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)