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Hindi Newsधर्म31 March 2026 Panchang: महावीर जयंती पर वृद्धि योग का शुभ संयोग, कन्‍या राशि में गोचर करेंगे चंद्रमा, देखें आज का पंचांग

31 March 2026 Panchang: महावीर जयंती पर वृद्धि योग का शुभ संयोग, कन्‍या राशि में गोचर करेंगे चंद्रमा, देखें आज का पंचांग

Aaj Ka Panchang 31 March 2026: आज 31 मार्च 2026, मंगलवार को भगवान महावीर की जयंती है. चैत्र शुक्‍ल त्रयोदशी तिथि के दिन जैन धर्मावलंबी यह पर्व मनाते हैं. देखें आज के शुभ-अशुभ योग, मुहूर्त, ग्रह-गोचर आदि से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 31, 2026, 02:00 AM IST
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31 मार्च 2026, मंगलवार का आज का पंचांग.
31 मार्च 2026, मंगलवार का आज का पंचांग.

31 मार्च का पंचांग : चैत्र शुक्‍ल त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान महावीर का जन्‍म हुआ था और हर साल इस दिन जैन धर्मावलंबी अपने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती मनाते हैं. इस दिन भगवान महावीर का विशेष अभिषेक और पूजन-अर्चन होता है. जुलूस और शोभायात्राएं निकाली जाती हैं. जैन मंदिरों में महावीर जयंती के मौके पर विशेष आयोजन होते हैं. इस साल 31 मार्च 2026, मंगलवार को महावीर जयंती है. साथ ही मंगलवार को बजरंगबली हनुमान की भी पूजा करने का विधान है. आइए 31 मार्च के पंचांग के जरिए जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, ग्रह गोचर, शुभ मुहूर्त, राहु काल आदि. 

31 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 31 March 2026)

आज सूर्य मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा कन्‍या राशि में रहेंगे. 

आज की तिथि - 31 मार्च 2026 की सुबह 06:56 बजे तक त्रयोदशी तिथि इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी जो कि 1 अप्रैल 2026 की सुबह 07:06 बजे तक रहेगी. 

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आज का वार - मंगलवार 

आज का नक्षत्र - 31 मार्च की दोपहर 03:20 बजे तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र. 

आज के योग - 31 मार्च की दोपहर 03:41 बजे तक गण्‍ड योग इसके बाद वृद्धि योग. 

(यह भी पढ़ें: अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है...ऐसे अनमोल विचारों, कोट्स और मैसेज से अपनों को दें महावीर जयंती की शुभकामनाएं)

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - सुबह 06:24 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:38 बजे
चन्द्रोदय - शाम 05:16 बजे
चन्द्रास्त - सुबह 1 अप्रैल की सुबह 05:39 बजे

आज के शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक
अमृत काल - सुबह 08:46 बजे से सुबह के 10:25 बजे तक
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:47 बजे से सुबह 05:35 बजे तक

(यह भी पढ़ें: मूलांक की तरह भाग्‍यांक से भी पता चलता है भविष्‍य, जानिए किस भाग्‍यांक के लोगों को जीवन में मिलती है बड़ी सफलता)

आज का राहु काल और अशुभ काल

राहु काल  - दोपहर 03:34 बजे से शाम 5:06 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:27 बजे से सुबह 10:59 तक
कुलिक - दोपहर 12:31 बजे से दोपहर 02:02 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:50 बजे से सुबह 09:39 तक, दोपहर 11:20 बजे से मध्‍यरात्रि 12:07 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 10:49 बजे से मध्‍यरात्रि 12:29 बजे तक 

(यह भी पढ़ें: इन 3 राशि वालों को अप्रैल में मिलेंगी परफेक्‍ट करियर अपॉरच्‍युनिटी, 5 ग्रह हो रहे मेहबान, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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