Aaj Ka Panchang: ये है 31 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज अक्षय नवमी, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 31 October 2025: 31 अक्टूबर का दिन लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ होता है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. 31 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 31, 2025, 05:46 AM IST
Panchang 31 October 2025
Aaj Ka Panchang 31 October 2025: शुक्रवार का दिन यानी 31 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उन्हें दुखों से छुटकारा मिलता है, पैसों की तंगी दूर होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. लक्ष्मी जी की शुक्रवार के दिन पूजा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति संतुलित होती है. शुक्रवार का दिन शुक्र  से शुरू होता है जो सुख, प्रेम और धन का कारक ग्रह है. आइए 31 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

31 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (31 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
31 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि सुबह 10:03 तक, इसके बाद दशमी.
31 अक्टूबर 2025 को वार शुक्रवार है.
31 अक्टूबर 2025 को नक्षत्र धनिष्ठा शाम 06:51 बजे तक, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र.
31 अक्टूबर 2025 को योग- वृद्धि योग सुबह 07:20, इसके बाद ध्रुव योग सुबह 04:31 बजे तक.
31 अक्टूबर 2025 को करण- सुबह कौलव 10:04 बजे तक. इसके बाद तैतिल रात 09:44 तक, इसके बाद गर.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
31 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:35 बजे. 
31 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:45 बजे.
31 अक्टूबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर को 02:15 बजे.
01 नवंबर 2025 को चंद्रस्त रात को 01:54 बजे.
31 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
31 अक्टूबर 2025 को प्रातः 06:48 तक चंद्रमा का मकर राशि में, इसके बाद कुंभ राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

31 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार
31 अक्टूबर 2025 को अक्षय नवमी पर्व मनाया जाएगा.

31 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - सुबह 08:18 बजे से लेकर सुबह 09:55 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 05:00 बजे से लेकर सुबह 05:48 बजे तक. 

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
31 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
31 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- रात 10:46 बजे से लेकर दोपहर 12:10 बजे तक.
31 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 02:57 बजे से लेकर शाम 04:21 बजे तक.
31 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 07:59 बजे से लेकर सुबह 09:23 बजे तक.
31 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:49 बजे से लेकर सुबह 09:34 बजे तक. दोपहर 12:32 बजे से लेकर दोपहर 01:17 बजे तक.
31 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 01:54 बजे से लेकर प्रातः 03:28 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shukra Guru Kendra Yog: केंद्र दृष्टि योग इन 3 राशि वालों के लिए खोलेगा पैसों का खजाना, सुख और प्रेम में डूब जाएंगे जातक!

और पढ़ें- Astro Tips: सुबह सवेरे बच्चों से करवाएं इन चमत्कारी मत्रों का जाप, बढ़ेगी बुद्धी और एकाग्रता, मां सरस्वती की होगी कृपा!

और पढ़ें- Astro Tips: ब्रह्म मुहूर्त में शारीरिक संबंध बनाना शुभ या अशुभ, जानें सुबह सवेरे कौन से 4 काम करना वर्जित!

