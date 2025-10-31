Aaj Ka Panchang: ये है 31 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज अक्षय नवमी, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 31 October 2025: शुक्रवार का दिन यानी 31 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उन्हें दुखों से छुटकारा मिलता है, पैसों की तंगी दूर होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. लक्ष्मी जी की शुक्रवार के दिन पूजा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति संतुलित होती है. शुक्रवार का दिन शुक्र से शुरू होता है जो सुख, प्रेम और धन का कारक ग्रह है. आइए 31 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

31 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (31 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

31 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि सुबह 10:03 तक, इसके बाद दशमी.

31 अक्टूबर 2025 को वार शुक्रवार है.

31 अक्टूबर 2025 को नक्षत्र धनिष्ठा शाम 06:51 बजे तक, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र.

31 अक्टूबर 2025 को योग- वृद्धि योग सुबह 07:20, इसके बाद ध्रुव योग सुबह 04:31 बजे तक.

31 अक्टूबर 2025 को करण- सुबह कौलव 10:04 बजे तक. इसके बाद तैतिल रात 09:44 तक, इसके बाद गर.

अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

31 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:35 बजे.

31 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:45 बजे.

31 अक्टूबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर को 02:15 बजे.

01 नवंबर 2025 को चंद्रस्त रात को 01:54 बजे.

31 अक्टूबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

31 अक्टूबर 2025 को प्रातः 06:48 तक चंद्रमा का मकर राशि में, इसके बाद कुंभ राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

31 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार

31 अक्टूबर 2025 को अक्षय नवमी पर्व मनाया जाएगा.

31 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - सुबह 08:18 बजे से लेकर सुबह 09:55 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 05:00 बजे से लेकर सुबह 05:48 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

31 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

31 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- रात 10:46 बजे से लेकर दोपहर 12:10 बजे तक.

31 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 02:57 बजे से लेकर शाम 04:21 बजे तक.

31 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 07:59 बजे से लेकर सुबह 09:23 बजे तक.

31 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:49 बजे से लेकर सुबह 09:34 बजे तक. दोपहर 12:32 बजे से लेकर दोपहर 01:17 बजे तक.

31 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 01:54 बजे से लेकर प्रातः 03:28 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

