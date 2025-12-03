Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 04 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज अन्नपूर्णा जयंती और अगहन पूर्णिमा, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 04 December 2025: 04 दिसंबर का दिन गुरु बृहस्पति और विष्णु जी की कृपा से अति शुभ होता है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है. 04 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 04, 2025, 05:51 AM IST
Aaj Ka Panchang 04 December 2025
Aaj Ka Panchang 04 December 2025: गुरुवार का दिन यानी 04 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. धन और समृद्धि जीवन में बनी रहती है. काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली से गुरुदोष दूर होता है और गुरु की स्थिति मजबूत होता है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए 04 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

04 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (04 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
04 दिसंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह  08:37 बजे, इसके बाद सुबह 04:43 बजे तक पूर्णिमा तिथि और फिर पौष प्रतिपदा तिथि.
04 दिसंबर 2025 को वार गुरुवार है.
04 दिसंबर 2025 को कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 02:54 बजे तक इसके बाद रोहिणी नक्षत्र.
04 दिसंबर 2025 को योग- शिव योग दोपहर 12:34 बजे तक. इसके बाद सिद्ध योग.
04 दिसंबर 2025 को करण- वणिज सुबह  08:38 AM बजे तक. इसके बाद विष्टि शाम 06:41 बजे तक, इसके बाद बव सुबह 04:44 बजे तक. इसके बाद बालव.

04 दिसंबर 2025 को व्रत त्योहार
04 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा जयंती हैं.
04 दिसंबर 2025 को दत्तात्रेय जयंती हैं.
04 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा हैं.
04 दिसंबर 2025 को त्रिपुर भैरवी जयंती हैं.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
04 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:57 बजे. 
04 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:46 बजे.
04 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय शाम 04:55 बजे.
05 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह 07:12 बजे.
04 दिसंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
04 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का वृषभ राशि में पूरा दिन संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

04 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
04 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:55 से लेकर  सुबह 12:38 बजे तक.
04 दिसंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 12:49 बजे से लेकर दोपहर 02:12 बजे तक.
04 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:22 से लेकर  सुबह 06:10 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
04 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
04 दिसंबर 2025 को राहुकाल- दोपहर 02:36 से लेकर दोपहर 02:56 बजे तक
04 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 06:57 से लेकर सुबह 08:17 बजे तक.
04 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 09:37 से लेकर सुबह 10:57 बजे तक. 
04 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:30 से लेकर सुबह 11:13 बजे तक. दोपहर 02:46 से लेकर दोपहर 03:28 बजे तक. 
04 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 04:49 से लेकर सुबह 06:12 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

