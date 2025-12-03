Aaj Ka Panchang: ये है 04 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज अन्नपूर्णा जयंती और अगहन पूर्णिमा, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 04 December 2025: गुरुवार का दिन यानी 04 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. धन और समृद्धि जीवन में बनी रहती है. काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली से गुरुदोष दूर होता है और गुरु की स्थिति मजबूत होता है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए 04 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

04 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (04 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

04 दिसंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह 08:37 बजे, इसके बाद सुबह 04:43 बजे तक पूर्णिमा तिथि और फिर पौष प्रतिपदा तिथि.

04 दिसंबर 2025 को वार गुरुवार है.

04 दिसंबर 2025 को कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 02:54 बजे तक इसके बाद रोहिणी नक्षत्र.

04 दिसंबर 2025 को योग- शिव योग दोपहर 12:34 बजे तक. इसके बाद सिद्ध योग.

04 दिसंबर 2025 को करण- वणिज सुबह 08:38 AM बजे तक. इसके बाद विष्टि शाम 06:41 बजे तक, इसके बाद बव सुबह 04:44 बजे तक. इसके बाद बालव.

04 दिसंबर 2025 को व्रत त्योहार

04 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा जयंती हैं.

04 दिसंबर 2025 को दत्तात्रेय जयंती हैं.

04 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा हैं.

04 दिसंबर 2025 को त्रिपुर भैरवी जयंती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

04 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:57 बजे.

04 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:46 बजे.

04 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय शाम 04:55 बजे.

05 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह 07:12 बजे.

04 दिसंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.

04 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का वृषभ राशि में पूरा दिन संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

04 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

04 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:55 से लेकर सुबह 12:38 बजे तक.

04 दिसंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 12:49 बजे से लेकर दोपहर 02:12 बजे तक.

04 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:22 से लेकर सुबह 06:10 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

04 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

04 दिसंबर 2025 को राहुकाल- दोपहर 02:36 से लेकर दोपहर 02:56 बजे तक

04 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 06:57 से लेकर सुबह 08:17 बजे तक.

04 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 09:37 से लेकर सुबह 10:57 बजे तक.

04 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:30 से लेकर सुबह 11:13 बजे तक. दोपहर 02:46 से लेकर दोपहर 03:28 बजे तक.

04 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 04:49 से लेकर सुबह 06:12 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Dattatreya Jayanti 2025: कौन हैं 3 मुख वाले भगवान दत्तात्रेय, जानें दत्तात्रेय जयंती पर किस विधि से करें पूजा!

और पढ़ें- Pauranik Katha: श्रीकृष्ण की थी हजारों पत्नियां तो बड़े भाई बलराम जी की कितनी? जानें शेषावतार के विवाह की रोचक कथा!

और पढ़ें- हनुमान जी ने कैसे तोड़ा था बलराम जी का घमंड, चट कर गए द्वारका की वाटिका के फल, जानें कथा!