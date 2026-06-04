4 जून का पंचांग: आज देर रात तक ज्येष्ठ अधिक चतुर्थी रहेगी और उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. साथ ही 4 जून 2026, गुरुवार को शुक्ल योग और ब्रह्म योग बन रहे हैं, इनमें विष्णु जी की पूजा करना अत्यंत लाभ देगा.
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Aaj Ka Panchang 4 june 2026: आज पुरुषोत्तम महीने का 19 वां दिन है. आज पूरे दिन चतुर्थी तिथि व्याप्त रहेगी, लेकिन चंद्रोदय समय कल होने के कारण व्रत 3 जून को रखा जा चुका है. आज 4 जून, गुरुवार को देर रात पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. वहीं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. साथ ही शुक्ल योग और उसके बाद ब्रह्म योग रहेगा. देखें आज का पंचांग.
आज की तिथि - आज रात 11:30 बजे तक ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - गुरुवार
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे. वहीं सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे. सूर्य-चंद्रमा की स्थिति वैधृति योग बनाएगी.
आज का नक्षत्र - 4 जून की देर 12:59 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - सुबह 09:02 बजे तक शुक्ल योग और उसके बाद ब्रह्म योग रहेगा.
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बव - सुबह 10:28 बजे तक
बालव - सुबह 10:28 बजे से रात 11:30 बजे तक
कौलव - रात 11:30 बजे से 5 जून की दोपहर 12:28 बजे तक
सूर्योदय - सुबह 05:44 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:05 बजे
चन्द्रोदय - रात 10:33 बजे
चन्द्रास्त - 5 जून की सुबह 09:35 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक
अमृत काल - रात 08:33 बजे से 10:20 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 02:05 बजे से 03:45 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 05:44 बजे से 07:24 बजे तक
कुलिक - सुबह 09:04 बजे से 10:45 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 10:11 बजे से 11:05 बजे तक, दोपहर 03:32 बजे से 04:25 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 09:53 बजे से 11:40 बजे तक
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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