Aaj Ka Panchang: ये है 4 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज होली पर्व की धूम, राहुकाल कब? जानें

Aaj Ka Panchang 4 March 2026: आज यानी 4 मार्च 2026 को बुधवार है. आज होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. आज का दिन शुभ होगा या नहीं, इस बारे में जानने के लिए हमें पूरा पंचाग देखना होगा. आइए इस बारे में जानें कि आज बुधवार के दिन तिथि, नक्षत्र, करण और शुभ अशुभ योग क्या हैं. आज के दिन राहुकाल की अवधि कब से कब तक रहेगी.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज बुधवार के दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होती है जो बुद्धि और व्यापार के कारक हैं. इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है. जो भी भक्त आज गणेश जी की पूजा करते हैं उसके कार्यों में आ रही बाधाओं का अंत होता है. बुध को कुंडली में मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी के निमित्त व्रत का संकल्प किया जाता है और उपासना की जाती. इससे बुद्धि बढ़ता है और वाणी मधुर होती. आइए जानें 4 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग क्या कहता है.

4 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (4 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

4 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि शाम 04:49 बजे तक, इसके बाद द्वितीया तिथि.

4 मार्च 2026 को वार बुधवार.

4 मार्च 2026 को नक्षत्र- पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 07:38 बजे तक. इसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र.

4 मार्च 2026 को योग- धृति योग सुबह 08:52 बजे तक. इसके बाद शूल योग.

4 मार्च 2026 को करण- कौलव शाम 04:49 बजे तक, तैतिल सुबह 04:52 बजे तक, इसके बाद गर.

Add Zee News as a Preferred Source

4 मार्च 2026 को व्रत त्योहार

4 मार्च 2026 को होली पर्व.

4 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

4 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:49 बजे.

4 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:27 बजे.

4 मार्च 2026 को चंद्रोदय दोपहर 07:26 बजे.

5 मार्च 2026 को चंद्रस्त सुबह 07:39 बजे.

4 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

4 मार्च 2026 को चंद्रमा का दोपहर 01:45 बजे तक सिंह राशि में संचरण. इसके बाद कन्या राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

4 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

4 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil

4 मार्च 2026 को अमृत काल- बीच रात 12:52 से लेकर तड़के सुबह 02:31 बजे तक.

4 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:12 से लेकर सुबह 06:00 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

4 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

4 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:38 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.

4 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 08:17 बजे से लेकर सुबह 09:44 बजे तक.

4 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 11:11 बजे से लेकर दोपहर 12:38 बजे तक.

4 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 01:01 बजे तक.

4 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 03:01 बजे से लेकर शाम 04:40 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Holi 2026: सपने में खुद को होली खेलते देखना साधारण बात नहीं, जानें कौन से स्वप्न देते हैं शुभ और अशुभ संकेत!

और पढ़ें- Shukra Gochar 2026: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में शुक्र का होगा गोचर, 4 राशिवाले पाएंगे अथाह धन प्रेम और बड़ी सफलता