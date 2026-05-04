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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: सोमवार को परिघ योग और अनुराधा नक्षत्र का संयोग, पढ़ें 4 मई 2026 का पंचांग

Aaj Ka Panchang: सोमवार को परिघ योग और अनुराधा नक्षत्र का संयोग, पढ़ें 4 मई 2026 का पंचांग

4 May ka Panchang : आज ज्‍येष्‍ठ मास के कृष्‍ण पक्ष की तृतीया तिथि है और फिर सुबह ही चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. साथ ही परिघ योग, शिव योग और अनुराधा नक्षत्र का संयोग बन रहा है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 04, 2026, 05:00 AM IST
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आज का पंचांग 4 मई 2026.
आज का पंचांग 4 मई 2026.

आज का पंचांग: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. सोमवार को की गई शिव पूजा और उपाय वैवाहिक सुख और धन-समृद्धि देते हैं. वहीं 4 मई 2026 को वैशाख शुक्‍ल तृतीया और फिर चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी. हालांकि गणेश चतुर्थी व्रत 5 मई को रखा जाएगा, क्‍योंकि चतुर्थी का चंद्र दर्शन 5 मई 2026, मंगलवार को होगा. यहां पढ़ें 4 मई 2026 का पूरा पंचांग. 

मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang  May 2026)   

आज की तिथि - 4 मई के तड़के सुबह 03:02 बजे तक वैशाख कृष्‍ण तृतीया तिथि रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.  

आज का वार - सोमवार 

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आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और सूर्य मेष राशि में रहेंगे. 

आज का नक्षत्र - सुबह 09:57 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद ज्‍येष्‍ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. 

आज के योग - देर रात 11:19 बजे तक परिघ योग रहेगा और उसके बाद शिव योग प्रारंभ होगा. 

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों को पैसा खुद ढूंढता है! एक उम्र के बाद अचानक बदल जाती है किस्मत

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - 05:55 बजे
सूर्यास्त - 06:51 बजे
चन्द्रोदय - रात 09:28 बजे 
चन्द्रास्त - सुबह 05 8:05 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:18 बजे से 05:06 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक
अमृत काल - सुबह 03:00 बजे से 04:48 बजे तक

(यह भी पढ़ें: जन्म तारीख से खुलता है पैसा खींचने का सीक्रेट! 10 सेकंड में जानें अपना मनी कोड

आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 07:32 बजे से 09:09 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 10:46 बजे से 12:23 बजे तक
कुलिक - दोपहर 02:00 बजे से 03:37 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:49 बजे से 01:41 बजे तक,  दोपहर 03:24 बजे से शाम 04:16 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 04:14 बजे से शाम 06:02 बजे तक 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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