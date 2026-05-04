Aaj Ka Panchang: सोमवार को परिघ योग और अनुराधा नक्षत्र का संयोग, पढ़ें 4 मई 2026 का पंचांग

आज का पंचांग: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. सोमवार को की गई शिव पूजा और उपाय वैवाहिक सुख और धन-समृद्धि देते हैं. वहीं 4 मई 2026 को वैशाख शुक्‍ल तृतीया और फिर चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी. हालांकि गणेश चतुर्थी व्रत 5 मई को रखा जाएगा, क्‍योंकि चतुर्थी का चंद्र दर्शन 5 मई 2026, मंगलवार को होगा. यहां पढ़ें 4 मई 2026 का पूरा पंचांग.

मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang May 2026)

आज की तिथि - 4 मई के तड़के सुबह 03:02 बजे तक वैशाख कृष्‍ण तृतीया तिथि रहेगी और उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.

आज का वार - सोमवार

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आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और सूर्य मेष राशि में रहेंगे.

आज का नक्षत्र - सुबह 09:57 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद ज्‍येष्‍ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा.

आज के योग - देर रात 11:19 बजे तक परिघ योग रहेगा और उसके बाद शिव योग प्रारंभ होगा.

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सूर्य व चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 05:55 बजे

सूर्यास्त - 06:51 बजे

चन्द्रोदय - रात 09:28 बजे

चन्द्रास्त - सुबह 05 8:05 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

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आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:18 बजे से 05:06 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक

अमृत काल - सुबह 03:00 बजे से 04:48 बजे तक

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आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 07:32 बजे से 09:09 बजे तक

यम गण्ड - सुबह 10:46 बजे से 12:23 बजे तक

कुलिक - दोपहर 02:00 बजे से 03:37 बजे तक

दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:49 बजे से 01:41 बजे तक, दोपहर 03:24 बजे से शाम 04:16 बजे तक

वर्ज्यम् - दोपहर 04:14 बजे से शाम 06:02 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)