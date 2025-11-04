Aaj Ka Panchang: ये है 4 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज वैकुण्ठ चतुर्दशी, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 4 November 2025: मंगलवार का दिन यानी 4 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है. जातक को मंगल दोष से मुक्ति मिलती है और यश बढ़ता है. सूर्य देव की पूजा मंगलवार के दिन करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. मंगलवार का दिन सूर्य देव से शुरू होता है जो आत्मा, पिता और यश के कारक हैं. आइए 4 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

4 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (4 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

4 नवंबर 2025 को तिथि- कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि सुबह 10:36 तक, इसके बाद पूर्णिमा.

4 नवंबर 2025 को वार मंगलवार है.

4 नवंबर 2025 को नक्षत्र रेवती शाम 12:34 बजे तक, इसके बाद अश्विनी नक्षत्र.

4 नवंबर 2025 को योग- वज्र योग रात 03:42, इसके बाद सिद्धि योग.

4 नवंबर 2025 को करण- गर सुबह 12:24 बजे तक. इसके बाद वणिज शाम 06:45 तक, इसके बाद विष्टि .

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

4 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:37 बजे.

4 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:43 बजे.

4 नवंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर को 04:42 बजे.

3 नवंबर 2025 को चंद्रस्त प्रातः को 06:04 बजे.

4 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

4 नवंबर 2025 को दोपहर 12:34 का मीन राशि में संचरण इसके बाद मेष राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

4 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार

4 नवंबर 2025 को वैकुण्ठ चतुर्दशी व्रत.

4 नवंबर 2025 को मणिकर्णिका स्नान.

4 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

4 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:02 से लेकर सुबह 05:50 बजे तक

4 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक.

4 नवंबर 2025 को अमृत काल- प्रातः 03:50 से लेकर सुबह 05:15 बजे तक. सुबह 10:24 से लेकर सुबह 11:50 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

4 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

4 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 2:56 से लेकर शाम 4:19 बजे तक

4 नवंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 9:24 से लेकर सुबह 10:47 बजे तक.

4 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 01:33 बजे तक.

4 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:50 से लेकर सुबह 09:35 बजे तक. रात 10:53 से लेकर रात 10:53 बजे तक.

4 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 06:08 से लेकर सुबह 07:32 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Pauranik Katha: भक्ति की पराकाष्ठा! विष्णु जी ने क्यों अपने आराध्य महादेव को चढ़ा दी अपनी आंख, पढ़ें रोचक कथा!

और पढ़ें- Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा का पाठ करते समय न करें ये गलतियां, रामभक्त का आशीर्वाद पाने के लिए इन बातों का जरूर रखें ध्यान!