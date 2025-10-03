Aaj Ka Panchang: ये है 4 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज धनिष्ठा नक्षत्र, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 04 October 2025: शनिवार के दिन यानी 4 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को हनुमान जी की आराधना करने का विधान है, इससे शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है. शनिवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की आराधना करता है या शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव की पूजा करता है उस पर शनिदोष दूर होता है और ढैय्या और साढ़ेसाती का प्रभाव भी कम होता है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल के कारक हैं. आइए 4 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

4 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (4 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

4 अक्टूबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि शाम 05:09 तक, इसके बाद त्रयोदशी

4 अक्टूबर 2025 को वार शनिवार है.

4 अक्टूबर 2025 को धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 09:09 बजे तक और फिर शतभिषा नक्षत्र.

4 अक्टूबर 2025 को योग- शूल रात 07:26 बजे तक इसके बाद गण्ड योग.

4 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

4 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:23 बजे.

4 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:07 बजे.

4 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय दोपहर को 04:21 बजे.

5 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 04:12 बजे.

4 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

4 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर.

4 अक्टूबर को व्रत त्योहार

4 अक्टूबर को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा

4 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:52 बजे से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - रात 01:08 बजे से लेकर रात 02:39 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:47 बजे से लेकर सुबह 05:35 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

4 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

4 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:47 बजे तक.

4 अक्टूबर 2025 को यमगंड- दोपहर 1:43 बजे से लेकर दोपहर 3:11 बजे तक.

4 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 6:23 बजे से लेकर सुबह 7:51 बजे तक.

4 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 07:57 बजे से लेकर सुबह 08:44 बजे तक.

4 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 04:00 बजे से लेकर शाम 05:31 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

