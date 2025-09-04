Aaj Ka Panchang: ये है 4 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज वामन जयंती, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!
Aaj Ka Panchang: ये है 4 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज वामन जयंती, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 04 September 2025: 04 सितंबर का दिन विष्णु जी की कृपा से अति शुभ होगा. आज गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त और जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जान लें.

Sep 04, 2025, 05:46 AM IST
4 September 2025 Ka Panchang
4 September 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 04 September 2025: आज गुरुवार यानी 04 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा की जाती है. गुरुवार के दिन जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं और गुरुवार का व्रत करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि आती है. विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली गुरु ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है और विष्णु जी साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. गुरुवार दिन गुरु ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान और मांगलिक कार्यों के कारक ग्रह है. आइए 4 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

4 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (4 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
4 सितंबर 2025 को तिथि- द्वादशी - सुबह 04:08, सितंबर 05 तक, इसके बाद त्रयोदशी.
4 सितंबर 2025 को वार गुरुवार है.
4 सितंबर 2025 को नक्षत्र- उत्तराषाढा नक्षत्र रात 11:44 तक, इसके बाद श्रवण.
4 सितंबर 2025 को योग- सौभाग्य, दोपहर 03:22 तक, इसके बाद शोभन योग.
4 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- वामन जयंती

4 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
4 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:01 बजे. 
4 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:39 बजे.
4 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: दोपहर 4:29 बजे. 
चंद्र अस्त 5सितंबर 2025 को रात को 3:27 बजे.
4 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
4 सितंबर 2025 को चंद्रमा- मकर राशि में संचार.

4 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:01 बजे से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक.
अमृत काल - शाम 05:09 बजे से लेकर शाम 06:47 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:37 बजे से लेकर सुबह 05:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
4 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
4 सितंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 1:58 बजे से लेकर दोपहर 3:31 बजे तक.
4 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 6:13 बजे से लेकर सुबह 7:46 बजे तक.
4 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:52 बजे तक
4 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 10:21 बजे से लेकर सुबह 11:11 बजे तक.
4 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 07:20 बजे से लेकर सुबह 08:58 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;