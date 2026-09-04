/Panchang 4 September 2026: आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम, जानें क्या हैं निशिता काल का शुभ मुहूर्त और राहुकाल

4 September 2026 ka Panchang: आज 4 सितंबर 2026 को शुक्रवार का दिन अति शुभ और महत्वपूर्ण है. यह दिन धन की देवी मां लक्ष्मी के स्वामित्व में आता है. ऐसे में शुक्रवार के दिन जो भी भक्त मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करते हैं उसे धन समृद्धि और भाग्य का साथ मिलता है. धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं और कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होने लगती है. आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज जन्माष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. आइए दैनिक पंचाग में जानें आज कौन से शुभ योग और शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, आज का राहुकाल कब से कब तक होगा.