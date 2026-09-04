/Panchang 4 September 2026: आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम, जानें क्या हैं निशिता काल का शुभ मुहूर्त और राहुकाल

4 September 2026 ka Panchang: आज 4 सितंबर 2026 को शुक्रवार का दिन अति शुभ और महत्वपूर्ण है. यह दिन धन की देवी मां लक्ष्मी के स्वामित्व में आता है. ऐसे में शुक्रवार के दिन जो भी भक्त मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करते हैं उसे धन समृद्धि और भाग्य का साथ मिलता है. धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं और कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होने लगती है. आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज जन्माष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. आइए दैनिक पंचाग में जानें आज कौन से शुभ योग और शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, आज का राहुकाल कब से कब तक होगा.
4 सितंबर 2026 की तिथि- भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि तड़के 03:43 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद कृष्ण नवमी तिथि.
4 सितंबर 2026 का वार - शुक्रवार
4 सितंबर 2026 का नक्षत्र - रोहिणी नक्षत्र तड़के रात 11:04 बजे तक, इसके बाद म्रृगशीर्षा नक्षत्र का प्रारंभ होगा.
4 सितंबर 2026 को योग- हर्षण योग दोपहर 03:43 बजे तक, इसके बाद वज्र योग का प्रारंभ होगा
4 सितंबर 2026 को करण- बालव दोपहर 01:21 बजे तक, इसके बाद कौलव.
4 सितंबर 2026 को जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा. इस दिन कृष्ण जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रात 11:57 बजे से 12:43 बजे तक होगा. निशिता काल में होने वाली इस पूजा के लिए कुल 45 मिनट का समय होगा.
4 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:13 बजे तक
4 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:38 बजे तक
4 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - रात 11:45 बजे
4 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - दोपहर 01:00 बजे
4 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
4 सितंबर 2026 को चंद्रमा का वृष राशि में दिन-रात गोचर.
(जगह के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या फिर सेकेंड का अंतर हो सकता है.)
4 सितंबर 2026 को अमृत काल - दोपहर 12:01 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक.
4 सितंबर 2026 को अमृत काल - रात 08:02 बजे से रात 09:32 बजे तक.
4 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:37 बजे से सुबह 05:25 बजे तक.
4 सितंबर 2026 को राहुकाल - सुबह 10:52 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक
4 सितंबर 2026 को यम गण्ड - दोपहर 03:31 बजे से शाम 05:05 बजे तक
4 सितंबर 2026 को कुलिक - सुबह 07:46 बजे से सुबह 09:19 बजे तक
4 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:42 बजे से सुबह 09:32 बजे तक. दोपहर 12:50 बजे से दोपहर 01:40 बजे तक.
4 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 03:32 बजे से शाम 05:02 बजे तक. सुबह 04:18 बजे से सुबह 05:48 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)