Aaj Ka Panchang: ये है 05 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज से पौष माह शुरू, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 05 December 2025: शुक्रवार का दिन यानी 05 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. धन और समृद्धि जीवन में बनी रहती है. काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुंडली से शुक्रदोष दूर होता है और शुक्र की स्थिति मजबूत होता है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए 05 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

05 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (05 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

05 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण प्रतिपदा तिथि सुबह 12:55 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण द्वितीया तिथि.

05 दिसंबर 2025 को वार शुक्रवार है.

05 दिसंबर 2025 को रोहिणी नक्षत्र दोपहर 11:46 बजे तक इसके बाद म्रृगशीर्षा नक्षत्र.

05 दिसंबर 2025 को योग- सिद्ध योग सुबह 08:08 बजे तक. इसके बाद साध्य योग 03:48, इसके बाद शुभ योग.

05 दिसंबर 2025 को करण- बालव दोपहर 02:48 बजे तक. इसके बाद कौलव रात 12:56 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

05 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:58 बजे.

05 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.

05 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय शाम 05:57 बजे.

06 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह 08:21 बजे.

05 दिसंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.

05 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का वृषभ राशि में पूरा दिन संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

05 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

05 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:56 से लेकर सुबह 12:38 बजे तक.

05 दिसंबर 2025 को अमृत काल- सुबह 08:58 बजे से लेकर सुबह 10:21 बजे तक. रात 01:15 बजे से रात 02:39 बजे तक.

05 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:22 से लेकर सुबह 06:10 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

05 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

05 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 10:57 से लेकर दोपहर 12:17 बजे तक

05 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 06:57 से लेकर सुबह 04:16 बजे तक.

05 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 09:37 से लेकर सुबह 09:37 बजे तक.

05 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:30 से लेकर सुबह 09:48 बजे तक. दोपहर 12:38 से लेकर दोपहर 01:21 बजे तक.

05 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 04:40 से लेकर शाम 06:04 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

