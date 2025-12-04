Advertisement
trendingNow13029290
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 05 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज से पौष माह शुरू, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 05 December 2025: 05 दिसंबर का दिन शुक्र और लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ होता है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. 05 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang 05 December 2025
Aaj Ka Panchang 05 December 2025

Aaj Ka Panchang 05 December 2025: शुक्रवार का दिन यानी 05 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. धन और समृद्धि जीवन में बनी रहती है. काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुंडली से शुक्रदोष दूर होता है और शुक्र की स्थिति मजबूत होता है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए 05 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

05 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (05 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
05 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण प्रतिपदा तिथि सुबह  12:55 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण द्वितीया तिथि.
05 दिसंबर 2025 को वार शुक्रवार है.
05 दिसंबर 2025 को रोहिणी नक्षत्र दोपहर 11:46 बजे तक इसके बाद म्रृगशीर्षा नक्षत्र.
05 दिसंबर 2025 को योग- सिद्ध योग सुबह  08:08 बजे तक. इसके बाद साध्य योग 03:48, इसके बाद शुभ योग.
05 दिसंबर 2025 को करण- बालव दोपहर 02:48 बजे तक. इसके बाद कौलव रात 12:56 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
05 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:58 बजे. 
05 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.
05 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय शाम 05:57 बजे.
06 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह 08:21 बजे.
05 दिसंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
05 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का वृषभ राशि में पूरा दिन संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

05 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
05 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:56 से लेकर  सुबह 12:38 बजे तक.
05 दिसंबर 2025 को अमृत काल- सुबह 08:58 बजे से लेकर सुबह 10:21 बजे तक. रात 01:15 बजे से रात 02:39 बजे तक.
05 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:22 से लेकर  सुबह 06:10 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
05 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
05 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 10:57 से लेकर दोपहर 12:17 बजे तक
05 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 06:57 से लेकर सुबह 04:16 बजे तक.
05 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 09:37 से लेकर सुबह 09:37 बजे तक. 
05 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:30 से लेकर सुबह 09:48 बजे तक. दोपहर 12:38 से लेकर दोपहर 01:21 बजे तक. 
05 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 04:40 से लेकर शाम 06:04 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को कौन से फूल चढ़ाएं, माता प्रसन्न होकर धन से भर देंगी घर!

और पढ़ें- Shukra Mangal Yog 2025: शुक्र मंगल का महाशक्तिशाली योग, मौज काटेंगे ये 4 राशि के लोग, भारी कमाई से बनेंगे महाधनवान!

और पढ़ें- Ganesh ji Pauranik Katha: गणेश जी कैसे बने एकदंत, इसके पीछे है 3 रोचक कथा, एक का दैत्य गजमुखासुर से है संबंध!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
DNA
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
Omar Abdullah
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
Litera
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
india russia news in hindi
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
Punjab news in hindi
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
Putin India Visit 2025
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
Indian Navy
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
india russia news in hindi
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
Hyderabad
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?