/Panchang 5 july 2026: आज मंगल का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और आयुष्मान के बाद बनेगा सौभाग्य योग, जानें पूरे दिन का पंचांग

5 july 2026 ka Panchang: रविवार, 5 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पंचमी तिथि है. आज रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है. इस दिन सूर्य देव की पूजा करने व अर्घ्य देने से नेतृत्व क्षमता बढ़ती है और जीवन में अनेक सफलताओं के रास्ते खुलते हैं. रविवार को सूर्य देव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है जिससे नौकरी संबंधी सभी परेशानियों का अंत होता है.
आज के दिन योग कौन से बन रहे हैं, आज तिथि और सूर्य-चंद्र की स्थिति क्या रहने वाली है, किन ग्रहों का गोचर हो रहा है? इन सभी जानकारियों को हासिल करने के लिए हमें पंचांग देखना होगा. आइए जानें 5 जुलाई 2026 का पूरा पंचांग आज के दिन के बारे में क्या बताता है.
5 जुलाई 2026 की तिथि - दोपहर 01:31 बजे तक आषाढ़ कृष्ण पंचमी तिथि रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी.
5 जुलाई 2026 का वार - रविवार
5 जुलाई 2026 का नक्षत्र - शतभिषा दोपहर 03:12 तक इसके बाद पूर्वभाद्रपदा रहेगा.
5 जुलाई 2026 के योग - शाम 04:39 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा और इसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ होगा.
5 जुलाई 2026 को करण- तैतिल दोपहर 01:31 बजे तक, इसके बाद गर दोपहर 01:44 बजे तक और फिर वणिज.
5 जुलाई 2026 को सूर्योदय - सुबह 05:50 बजे तक
5 जुलाई 2026 को सूर्यास्त - शाम 07:12 बजे तक
5 जुलाई 2026 को चन्द्रोदय - रात 10:52 बजे
6 जुलाई 2026 को चन्द्रास्त सुबह 11:07 बजे
5 जुलाई 2026 को सूर्य का मिथुन राशि में संचरण
5 जुलाई 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात कुंभ राशि में संचरण
(शहर के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का फर्क हो सकता है.)
5 जुलाई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:55 बजे तक
5 जुलाई 2026 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक
5 जुलाई 2026 को अमृत काल - रात 08:42 बजे से रात 10:25 बजे तक
5 जुलाई 2026 को राहुकाल - शाम 05:32 बजे से शाम 07:12 बजे तक
5 जुलाई 2026 को यम गण्ड - दोपहर 02:05 बजे से दोपहर 02:11 बजे तक
5 जुलाई 2026 को कुलिक - दोपहर 03:52 बजे से शाम 05:32 बजे तक
5 जुलाई 2026 को दुर्मुहूर्त - शाम 05:25 बजे से शाम 08:24 बजे तक
5 जुलाई 2026 को वर्ज्यम् - रात 09:55 बजे से रात 11:30 बजे तक
5 जुलाई 2026, रविवार को बीच रात 12:01 बजे मंगल का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश
5 जुलाई 2026, रविवार को दोपहर 01:33 बजे बुध और शुक्र एक दूसरे से 30° पर आकर द्विद्वादश दृष्टि योग का निर्माण कर रहे हैं.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है। स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)