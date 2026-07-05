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Panchang 5 july 2026: आज मंगल का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और आयुष्मान के बाद बनेगा सौभाग्य योग, जानें पूरे दिन का पंचांग

Aaj Ka Panchang 5 july 2026: आज 5 जुलाई 2026, रविवार के दिन तिथि क्या है, इस दिन की शुरुआत किस ग्रह से होती है और कौन सा योग इस दिन बन रहा है, आइए इन सभी के बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 05, 2026, 05:40 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:40 AM IST
Panchang 5 july 2026: आज मंगल का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और आयुष्मान के बाद बनेगा सौभाग्य योग, जानें पूरे दिन का पंचांग
Image Credit: Aaj Ka Panchang

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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