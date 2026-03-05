Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 5 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज होली भाई दूज, शुभ योग और राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 5 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज होली भाई दूज, शुभ योग और राहुकाल कब से कब तक

Panchang 5 March 2026: आज बृहस्पतिवार है. ध्यान दें कि बृहस्पतिवार का दिन गुरु बृहस्पति और विष्णु जी को समर्पित हैं. 5 मार्च 2026 को करण और योग कौन से होंगे, आज के दिन राहुकाल कब तक रहने वाला है. इस बारे में हम डीटेल में जानेंगे.

Mar 05, 2026, 05:50 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 5 March 2026:  आज यानी 5 मार्च 2026 को बृहस्पतिवार है. आज होली भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है. आज का दिन शुभ होगा या अशुभ, इस बारे में जानने के लिए हमें पंचाग देखना होगा. आइए इस बारे में जानें कि आज बृहस्पतिवार के दिन तिथि, नक्षत्र, करण और योग बन रहे हैं. आज के दिन राहुकाल की अवधि कब से कब तक होगी.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज बृहस्पतिवार के दिन की शुरुआत गुरु बृहस्पति ग्रह से होती है जो ज्ञान के कारक हैं. इस दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज विष्णु जी की पूजा करते हैं उसके दुख दूर होते हैं और भाग्य खुलता है. गुरु ग्रह को कुंडली में मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिदेव और विष्णु जी की विशेष पूजा और व्रत का संकल्प किया जाता है. आइए जानें 5 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग क्या कहता है.

5 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (5 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
5 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण द्वितीया तिथि शाम 05:03 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि.
5 मार्च 2026 को वार बृहस्पतिवार.
5 मार्च 2026 को नक्षत्र- उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 08:17 बजे तक. इसके बाद हस्त.
5 मार्च 2026 को योग- शूल योग सुबह 07:45 बजे तक. इसके बाद गण्ड योग.
5 मार्च 2026 को करण- गर शाम 05:04 बजे तक, वणिज सुबह 05:24 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

5 मार्च 2026 को व्रत त्योहार
5 मार्च 2026 को होली भाई दूज.
होली भाई दूज पर तिलक का शुभ मुहूर्त- दोपहर 12:09 से दोपहर 12:56 बजे तक.
(राहुकाल में तिलक न करें.)

5 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
5 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:48 बजे. 
5 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:27 बजे.
5 मार्च 2026 को चंद्रोदय रात 8:20 बजे.
6 मार्च 2026 को चंद्रस्त सुबह 8:11 बजे.
5 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
5 मार्च 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन रात कन्या राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

5 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
5 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:15 बजे से लेकर दोपहर 01:01 बजे तक.
5 मार्च 2026 को अमृत काल- बीच रात 02:22 से लेकर तड़के सुबह 04:03 बजे तक.
5 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:12 से लेकर सुबह 05:59 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
5 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
5 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 02:05 बजे से लेकर दोपहर 03:33 बजे तक.
5 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 6:48 बजे से लेकर सुबह 08:16 बजे तक.
5 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 09:43 बजे से लेकर सुबह 11:11 बजे तक.
5 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:41 बजे से सुबह 11:28 बजे तक. दोपहर 03:21 बजे से दोपहर 04:07 बजे तक.
5 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- शाम 05:06 बजे से लेकर शाम 06:47 बजे तक.
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें-  गुरु के नक्षत्र में भूमि पुत्र मंगल का होगा प्रवेश, इन 4 राशि वालों के लिए बनेंगे आर्थिक मामलों में सफलता के योग!

और पढ़ें- Shukra Gochar 2026: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में शुक्र का होगा गोचर, 4 राशिवाले पाएंगे अथाह धन प्रेम और बड़ी सफलता 

और पढ़ें- Astro Tips: हनुमान जी के अति प्रभावशाली 12 नाम, जिनके जाप से भय और संकटों का होता है नाश, जानें इससे जुड़े नियम

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव.

 Aaj Ka Panchang

