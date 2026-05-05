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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: एकदंत चतुर्थी आज, देखें चंद्र दर्शन का समय और राहु काल समेत 5 मई का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang: एकदंत चतुर्थी आज, देखें चंद्र दर्शन का समय और राहु काल समेत 5 मई का पूरा पंचांग

Panchang Today: आज ज्‍येष्‍ठ मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. इस दिन चतुर्थी व्रत रखा जाएगा. साथ ही मंगलवार होने से हनुमान जी की पूजा की जाएगी. यहां देखें 5 मई 2026, मंगलवार का पंचांग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 05, 2026, 05:30 AM IST
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आज का पंचांग 5 मई 2026.
आज का पंचांग 5 मई 2026.

Aaj Ka Panchang 5 May 2026: जब मंगलवार को गणेश चतुर्थी पड़ती है तो उसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं. इसे सबसे शुभ चतुर्थी में से एक माना जाता है. इस बार 5 मई को ज्‍येष्‍ठ मास की एकदंत चतुर्थी मंगलवार को है और शिव योग भी बन रहा है. 

इस दिन व्रत रखें और गणेश जी व हनुमान जी की पूजा करें. वहीं रात में चंद्र देव को अर्ध्‍य देने के बाद व्रत खोलें. 5 मई 2026, मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी (एकदंत) पर रात 10:20 बजे चंद्रोदय होगा. चंद्र देव को अर्घ्‍य देने और पूजा का समय 10:35 बजे तक है. 

5 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang  May 2026)   

आज की तिथि - सुबह 05:24 बजे से पूरे दिन चतुर्थी तिथि रहेगी. 

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आज का वार - मंगलवार 

आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेगा. साथ ही मंगल-गुरु 90 डिग्री पर रहकर केंद्र दृष्टि योग बनाएंगे. 

आज का नक्षत्र - दोपहर 12:54 बजे तक ज्‍येष्‍ठा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद मूल नक्षत्र रहेगा. 

आज के योग - पूरे दिन शिवयोग रहेगा. 

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों को पैसा खुद ढूंढता है! एक उम्र के बाद अचानक बदल जाती है किस्मत

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:55 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:52 बजे
चन्द्रोदय - 05 मई की रात 10:20 बजे
चन्द्रास्त - 06 मई की सुबह 08:57 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

(यह भी पढ़ें: जन्म तारीख से खुलता है पैसा खींचने का सीक्रेट! 10 सेकंड में जानें अपना मनी कोड

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:18 बजे से 05:06 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक
अमृत काल - None

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

आज के अशुभ काल

राहुकाल - दोपहर 03:37 बजे से शाम 05:14 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:09 बजे से 10:46 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:23 बजे से 2:00 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:30 बजे से 09:22 बजे तक, मध्‍यरात्रि 11:17 बजे से 12:01 बजे तक 
वर्ज्यम् - रात 09:54 बजे से 11:42 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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