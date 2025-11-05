Aaj Ka Panchang: ये है 5 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज देव दीपावली पर्व , जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 5 November 2025: बुधवार का दिन यानी 5 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है और काम में बाधा नहीं आती है. जातक को बुध दोष से मुक्ति मिलती है और बुद्धि बढ़ती है. सूर्य देव की पूजा बुधवार के दिन करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो वाणी, बुद्धि और व्यापार के कारक हैं. आइए 5 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

5 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (5 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

5 नवंबर 2025 को तिथि- कार्तिक पूर्णिमा तिथि शाम 06:49 बजे तक, इसके बाद प्रतिपदा.

5 नवंबर 2025 को वार बुधवार है.

5 नवंबर 2025 को नक्षत्र अश्विनी सुबह 09:40 बजे तक, इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र.

5 नवंबर 2025 को योग- सिद्धि योग सुबह 11:28 बजे तक, इसके बाद व्यातीपात योग.

5 नवंबर 2025 को करण- विष्टि सुबह 08:44 बजे तक. शाम 06:49 बजे तक बव, बालव सुबह 04:52 बजे तक. इसके बाद कौलव.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

5 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:38 बजे.

5 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:42 बजे.

5 नवंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर को 05:27 बजे.

6 नवंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह को 07:15 बजे.

5 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

5 नवंबर 2025 को मेष राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

5 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार

5 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा पर्व है.

5 नवंबर 2025 को देव दिवाली पर्व है.

5 नवंबर 2025 को गुरु नानक जयंती पर्व है.

5 नवंबर 2025 को भीष्म पंचक समाप्त हो रहा है.

5 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

5 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- ---

5 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:02 से लेकर सुबह 05:50 बजे तक

5 नवंबर 2025 को अमृत काल- रात 02:22 से लेकर सुबह 03:45 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

5 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

5 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 01:33 बजे तक

5 नवंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 08:01 से लेकर सुबह 09:24 बजे तक.

5 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 10:47 से लेकर दोपहर 12:10 बजे तक.

5 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक.

5 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 06:08 से लेकर सुबह 07:32 बजे तक. शाम 06:01 से लेकर शाम 07:25 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

