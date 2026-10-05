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Panchang 5 October 2026: आज पितृ पक्ष की दशमी तिथि का श्राद्ध, जानें सही शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 5 October 2026: आज 5 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन कृष्ण दशमी तिथि का श्राद्ध किया जाता है. शुभ-अशुभ योग और मुहूर्त आद क्या क्या बन रहे हैं? आइए इस बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Oct 05, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 05:30 AM IST
Panchang 5 October 2026: आज पितृ पक्ष की दशमी तिथि का श्राद्ध, जानें सही शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल
Image Credit: ZEE News

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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