/Panchang 5 October 2026: आज पितृ पक्ष की दशमी तिथि का श्राद्ध, जानें सही शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल

5 October 2026 ka Panchang: आज 5 अक्टूबर 2026 को सोमवार दिन है जो भोलेनाथ को समर्पित है. सोमवार को जो भी व्यक्ति शिव जी की उपासना करता है, उसके जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं. शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो जाता है और मन शांत रहता है. आज आश्विन कृष्ण दशमी तिथि है, इस दिन दशमी तिथि पर गुजरे पितृ का श्राद्ध किया जाएगा. आइए दैनिक पंचांग से जानें कौन से शुभ-अशुभ मुहूर्त और योग बन रहे हैं. राहुकाल कब से कब तक होगा.
5 अक्टूबर 2026 की तिथि- आश्विन कृष्ण दशमी तिथि बीच रात 02:07 बजे तक. इसके बाद आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि.
5 अक्टूबर 2026 का वार - सोमवार
5 अक्टूबर 2026 का नक्षत्र - पुष्य नक्षत्र रात 11:09 बजे तक, इसके बाद आश्लेषा का प्रारंभ होगा.
5 अक्टूबर 2026 को योग- शिव योग सुबह 09:51 बजे तक, इसके बाद सिद्ध योग का प्रारंभ होगा.
5 अक्टूबर 2026 को करण- वणिज दोपहर 02:59 बजे तक, इसके बाद विष्टि रात 02:07 बजे तक. इसके बाद बव
श्राद्ध और तर्पण के मुहूर्त:
कुतप काल (शुभ मुहूर्त): सुबह 11:46 बजे से लेकर दोपहर 01:23 बजे तक.
रौहिण काल: दोपहर 12:33 बजे से लेकर दोपहर 01:20 बजे तक.
अपराह्न काल (तर्पण के लिए अति उत्तम): दोपहर 01:20 बजे से लेकर दोपहर 03:41 बजे तक
5 अक्टूबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:23 बजे तक
5 अक्टूबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:06 बजे तक
5 अक्टूबर 2026 को चंद्रोदय - आधी रात 12:53 बजे
20 अक्टूबर 2026 को चंद्रस्त - दोपहर 02:43 बजे
5 अक्टूबर 2026 को सूर्य का कन्या राशि में संचरण.
5 अक्टूबर 2026 को चंद्रमा का कर्क राशि में पूरा दिन-रात संचरण.
(अगल-अगल जगहों पर सूर्य और चंद्रमा का उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है.)
5 अक्टूबर 2026 को अभिजीत काल - सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक.
5 अक्टूबर 2026 को अमृत काल - शाम 05:01 बजे से शाम 06:33 बजे तक.
5 अक्टूबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:47 बजे से सुबह 05:35 बजे तक.
5 अक्टूबर 2026 को राहुकाल - सुबह 07:51 बजे से सुबह 09:19 बजे तक
5 अक्टूबर 2026 को यम गण्ड - सुबह 10:47 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक
5 अक्टूबर 2026 को कुलिक - दोपहर 01:43 बजे से दोपहर 03:11 बजे तक
5 अक्टूबर 2026 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:38 बजे से दोपहर 01:25 बजे तक. दोपहर 02:59 बजे से दोपहर 03:46 बजे तक
5 अक्टूबर 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 07:51 बजे से सुबह 09:23 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)