/Panchang 5 October 2026: आज पितृ पक्ष की दशमी तिथि का श्राद्ध, जानें सही शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल

5 October 2026 ka Panchang: आज 5 अक्टूबर 2026 को सोमवार दिन है जो भोलेनाथ को समर्पित है. सोमवार को जो भी व्यक्ति शिव जी की उपासना करता है, उसके जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं. शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो जाता है और मन शांत रहता है. आज आश्विन कृष्ण दशमी तिथि है, इस दिन दशमी तिथि पर गुजरे पितृ का श्राद्ध किया जाएगा. आइए दैनिक पंचांग से जानें कौन से शुभ-अशुभ मुहूर्त और योग बन रहे हैं. राहुकाल कब से कब तक होगा.