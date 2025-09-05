Aaj Ka Panchang: ये है 5 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज शुक्र प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 05 September 2025: आज शुक्रवार यानी 05 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. शुक्रवार के दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और शुक्रवार का व्रत करते हैं उनको भौतिक सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है. लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक की सभी धन संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. शुक्रवार दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो धन, प्रेम और सुख सुविधाओं का कारक ग्रह है. आइए 5 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

5 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (5 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

5 सितंबर 2025 को तिथि- शुक्ल पक्ष त्रयोदशी प्रातः 04:08 बजे से लेकर 6 सितंबरर प्रातः 03:13 बजे तक.

5 सितंबर 2025 को वार शुक्रवार है.

5 सितंबर 2025 को नक्षत्र- श्रवण रात 11:38 तक इसके बाद धनिष्ठा.

5 सितंबर 2025 को योग- शोभन योग दोपहर 01:52 तक, इसके बाद अतिगण्ड योग.

5 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- ओणम और शुक्र प्रदोष व्रत

5 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

5 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:14 बजे.

5 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:36 बजे.

5 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: शाम 5:12 बजे.

चंद्र अस्त 6 सितंबर 2025 को प्रातः 2:26 बजे.

5 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

5 सितंबर 2025 को चंद्रमा- मकर राशि में संचार.

5 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:00 बजे से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक.

अमृत काल - दोपहर 01:15 बजे से लेकर दोपहर 02:51 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:38 बजे से लेकर सुबह 05:26 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

5 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

5 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 10:52 बजे से लेकर दोपहर 12:25 बजे तक.

5 सितंबर 2025 को यमगंड- दोपहर 3:31 बजे से लेकर शाम 5:03 बजे तक.

5 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 7:47 बजे से लेकर दोपहर 9:19 बजे तक

5 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:42 बजे से लेकर सुबह 09:32 बजे तक. दोपहर 12:50 बजे से लेकर दोपहर 01:39 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

