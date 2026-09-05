/Panchang 5 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण नवमी तिथि, बन रहे हैं कौन से शुभ योग मुहूर्त, राहुकाल कब से कब तक

5 September 2026 ka Panchang: आज 5 सितंबर 2026 को शनिवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. इस दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त इस दिन मंदिर जातक शनिदेव और हनुमान जी की सच्चे मन से उपासना करता है उसके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है. कुंडली में शनि का बुरा प्रभाव खत्म होता है. आइए दैनिक पंचाग में जानें आज कौन से शुभ-अशुभ योग बन रहे हैं और शुभ मुहूर्त क्या हैं. आज का राहुकाल कब से कब बना रहेगा, ये भी जानेंगे.
5 सितंबर 2026 की तिथि- भाद्रपद कृष्ण नवमी तिथि रात 09:53 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद कृष्ण दशमी तिथि.
5 सितंबर 2026 का वार - शनिवार
5 सितंबर 2026 का नक्षत्र - म्रृगशीर्षा नक्षत्र तड़के रात 09:30 बजे तक, इसके बाद आद्रा नक्षत्र का प्रारंभ होगा.
5 सितंबर 2026 को योग- वज्र योग दोपहर 12:46 बजे तक, इसके बाद सिद्धि योग का प्रारंभ होगा
5 सितंबर 2026 को करण- तैतिल दोपहर 11:04 बजे तक, इसके बाद रात 09:54 बजे तक गर, इसके बाद बाद वणिज.
5 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:14 बजे तक
5 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:37 बजे तक
6 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - रात 12:48 बजे
5 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - दोपहर 02:05 बजे
5 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
5 सितंबर 2026 को चंद्रमा का सुबह 10:18 तक वृष राशि में संचरण. इसके बाद मिथुन राशि में गोचर.
(जगह के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या फिर सेकेंड का अंतर हो सकता है.)
5 सितंबर 2026 को अमृत काल - दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक.
5 सितंबर 2026 को अमृत काल - दोपहर 01:16 बजे से दोपहर 02:45 बजे तक.
5 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:38 बजे से सुबह 05:26 बजे तक.
5 सितंबर 2026 को राहुकाल - सुबह 09:19 बजे से दोपहर 10:52 बजे तक
5 सितंबर 2026 को यम गण्ड - दोपहर 01:58 बजे से शाम 03:31 बजे तक
5 सितंबर 2026 को कुलिक - सुबह 06:14 बजे से सुबह 07:47 बजे तक
5 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 07:53 बजे से सुबह 08:42 बजे तक.
5 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 05:19 बजे से सुबह 06:48 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)