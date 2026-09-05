/Panchang 5 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण नवमी तिथि, बन रहे हैं कौन से शुभ योग मुहूर्त, राहुकाल कब से कब तक

5 September 2026 ka Panchang: आज 5 सितंबर 2026 को शनिवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. इस दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त इस दिन मंदिर जातक शनिदेव और हनुमान जी की सच्चे मन से उपासना करता है उसके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है. कुंडली में शनि का बुरा प्रभाव खत्म होता है. आइए दैनिक पंचाग में जानें आज कौन से शुभ-अशुभ योग बन रहे हैं और शुभ मुहूर्त क्या हैं. आज का राहुकाल कब से कब बना रहेगा, ये भी जानेंगे.