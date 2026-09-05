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Panchang 5 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण नवमी तिथि, बन रहे हैं कौन से शुभ योग मुहूर्त, राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang 5 September 2026: आज 5 सितंबर 2026, शनिवार का दिन शनिदेव और भगवान हनुमान जी को समर्पित है. आइए जानें इस दिन कौन से व्रत-त्योहार पड़ रहे हैं और कौन से शुभ-अशुभ योग बन रहे हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 05, 2026, 06:06 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:06 AM IST
Panchang 5 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण नवमी तिथि, बन रहे हैं कौन से शुभ योग मुहूर्त, राहुकाल कब से कब तक
Image Credit: ZEE News

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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