Advertisement
trendingNow13030625
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 06 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज मिथुन राशि में चंद्रमा, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 06 December 2025: 06 दिसंबर का दिन शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से अति शुभ होता है. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है. 06 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang 06 December 2025
Aaj Ka Panchang 06 December 2025

Aaj Ka Panchang 06 December 2025: शनिवार का दिन यानी 06 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. शनिदेव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम होता है और काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली से शनिदोष दूर होता है और शनि की स्थिति मजबूत होता है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल दाता के कारक ग्रह हैं. आइए 06 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

06 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (06 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
06 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण द्वितीया तिथि रात 09:25 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण तृतीया तिथि.
06 दिसंबर 2025 को वार शनिवार है.
06 दिसंबर 2025 को म्रृगशीर्षा नक्षत्र सुबह 08:48 बजे तक इसके बाद आद्रा नक्षत्र सुबह 06:13 बजे तक, इसके बाद पुनर्वसु.
06 दिसंबर 2025 को योग- शुभ योग सुबह  11:45 बजे तक. इसके बाद शुक्ल योग.
06 दिसंबर 2025 को करण- तैतिल दोपहर 11:08 बजे तक. इसके बाद गर रात 09:26 बजे तक, इसके बाद वणिज.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
06 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:59 बजे. 
06 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:36 बजे.
06 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय शाम 07:06 बजे.
07 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह 09:23 बजे.
06 दिसंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
06 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का मिथुन राशि में पूरा दिन संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

06 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
06 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.
06 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 09:17 बजे से लेकर रात 10:43 बजे तक.
06 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:23 से लेकर  सुबह 06:11 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
06 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
06 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 09:37 से लेकर दोपहर 10:58 बजे तक
06 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 01:37 से लेकर दोपहर 02:57 बजे तक.
06 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 06:59 से लेकर सुबह 08:18 बजे तक. 
06 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:30 से लेकर सुबह 09:06 बजे तक. 
06 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 04:17 से लेकर शाम 05:48 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: नहाने से जुड़े ये टोटके नवग्रह दोष करेंगे दूर, सूर्य से लेकर शनि... सब मजबूत होकर देंगे धन और तरक्की!

और पढ़ें- Bajrang Baan Path: बजरंग बाण का नियमित पाठ भय करता है मुक्त, संकट का नहीं रहता नामोनिशान!

 

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
DNA
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
PM Modi
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते
PM Modi
पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते
राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
lifestyle
राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के लिए शाही डिनर, जानें डिनर Menu में क्या है खास
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा
Heliconia Plant
पुतिन और PM मोदी के बीच में रखे इस पौधे पर आपकी नजर गई क्या? गुणों की खान है ये पौधा