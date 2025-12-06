Aaj Ka Panchang: ये है 06 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज मिथुन राशि में चंद्रमा, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 06 December 2025: शनिवार का दिन यानी 06 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. शनिदेव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम होता है और काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली से शनिदोष दूर होता है और शनि की स्थिति मजबूत होता है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल दाता के कारक ग्रह हैं. आइए 06 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

06 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (06 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

06 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण द्वितीया तिथि रात 09:25 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण तृतीया तिथि.

06 दिसंबर 2025 को वार शनिवार है.

06 दिसंबर 2025 को म्रृगशीर्षा नक्षत्र सुबह 08:48 बजे तक इसके बाद आद्रा नक्षत्र सुबह 06:13 बजे तक, इसके बाद पुनर्वसु.

06 दिसंबर 2025 को योग- शुभ योग सुबह 11:45 बजे तक. इसके बाद शुक्ल योग.

06 दिसंबर 2025 को करण- तैतिल दोपहर 11:08 बजे तक. इसके बाद गर रात 09:26 बजे तक, इसके बाद वणिज.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

06 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:59 बजे.

06 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:36 बजे.

06 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय शाम 07:06 बजे.

07 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह 09:23 बजे.

06 दिसंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.

06 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का मिथुन राशि में पूरा दिन संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

06 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

06 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.

06 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 09:17 बजे से लेकर रात 10:43 बजे तक.

06 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:23 से लेकर सुबह 06:11 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

06 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

06 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 09:37 से लेकर दोपहर 10:58 बजे तक

06 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 01:37 से लेकर दोपहर 02:57 बजे तक.

06 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 06:59 से लेकर सुबह 08:18 बजे तक.

06 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:30 से लेकर सुबह 09:06 बजे तक.

06 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 04:17 से लेकर शाम 05:48 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

